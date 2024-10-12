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"Роснефть" изучит недра Гомельской области, заявил Лукашенко
"Роснефть" изучит недра Гомельской области, заявил Лукашенко - 12.10.2024, ПРАЙМ
"Роснефть" изучит недра Гомельской области, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти договорились с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области с целью | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T12:48+0300
2024-10-12T12:48+0300
2024-10-12T12:50+0300
александр лукашенко
роснефть
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МИНСК, 12 окт – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти договорились с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области с целью добычи нефти. "Мы договорились с руководителем "Роснефти", что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть: в советские времена скважины пробурили и бросили", - приводит агентство Белта слова Лукашенко. Данное заявление президент Белоруссии сделал в субботу на торжественной церемонии чествования аграриев во время фестиваля-ярмарки, посвященного окончанию сбора урожая, в городском поселке Корма Гомельской области. "И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины", - сказал Лукашенко.
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александр лукашенко, роснефть
Александр Лукашенко, Роснефть
"Роснефть" изучит недра Гомельской области, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск договорился с "Роснефтью" изучить недра Гомельской области
МИНСК, 12 окт – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти договорились с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области с целью добычи нефти.
"Мы договорились с руководителем "Роснефти", что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть: в советские времена скважины пробурили и бросили", - приводит агентство Белта слова Лукашенко.
Данное заявление президент Белоруссии сделал в субботу на торжественной церемонии чествования аграриев во время фестиваля-ярмарки, посвященного окончанию сбора урожая, в городском поселке Корма Гомельской области.
"И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины", - сказал Лукашенко.
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