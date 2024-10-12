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"Роснефть" изучит недра Гомельской области, заявил Лукашенко

"Роснефть" изучит недра Гомельской области, заявил Лукашенко - 12.10.2024, ПРАЙМ

"Роснефть" изучит недра Гомельской области, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти договорились с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области с целью | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T12:48+0300

2024-10-12T12:48+0300

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александр лукашенко

роснефть

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МИНСК, 12 окт – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти договорились с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области с целью добычи нефти. "Мы договорились с руководителем "Роснефти", что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть: в советские времена скважины пробурили и бросили", - приводит агентство Белта слова Лукашенко. Данное заявление президент Белоруссии сделал в субботу на торжественной церемонии чествования аграриев во время фестиваля-ярмарки, посвященного окончанию сбора урожая, в городском поселке Корма Гомельской области. "И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины", - сказал Лукашенко.

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александр лукашенко, роснефть