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Неоднородная динамика: сможет ли рубль преодолеть давление

Неоднородная динамика: сможет ли рубль преодолеть давление - 12.10.2024, ПРАЙМ

Неоднородная динамика: сможет ли рубль преодолеть давление

Торговая неделя 7-11 октября на валютном и нефтяном рынках характеризовалась повышенной волатильностью и неоднородной динамикой. По итогам пяти торговых сессий... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T03:03+0300

2024-10-12T03:03+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Торговая неделя 7-11 октября на валютном и нефтяном рынках характеризовалась повышенной волатильностью и неоднородной динамикой. По итогам пяти торговых сессий доллар укрепился на 0,50% до 95,35 рублей, юань прибавил 0,90% до 13,40 рублей, в то время как евро продемонстрировал снижение на 0,44% до 104,27 рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Начало недели было отмечено существенным давлением на российскую валюту: 7 октября доллар укрепился на 0,89% до 96,04 рублей, евро вырос на 0,85% до 105,27 рублей. Тенденция получила продолжение 8 октября, когда американская валюта достигла отметки 96,23 рубля, а европейская – 105,64 рубля. Однако уже к середине недели динамика стала более сдержанной, а в последние торговые дни рубль начал демонстрировать признаки укрепления.На протяжении всего периода курс доллара двигался в рамках устоявшегося среднесрочного диапазона 90-100 рублей за доллар, где уровень 95 рублей выступал в качестве равновесного. Психологически значимыми отметками для доллара остаются уровни с шагом в 5 рублей: 85,00, 90,00, 95,00 и 100,00. В настоящее время техническая картина указывает на возможность движения курса доллара к уровню 98 рублей, однако при приближении к нему восходящий тренд начал терять силу к завершению недели.Параллельно с валютным рынком значительную волатильность демонстрировал и рынок нефти. За пять дней нефтяной рынок продемонстрировал значительную волатильность, реагируя на множество разнонаправленных факторов. Котировки Brent совершали существенные колебания в широком диапазоне от $75,15 до $81,16 за баррель. Неделя началась на позитивной ноте – цены уверенно росли на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, достигнув локального максимума в $81,16.Поддержку ценам оказывали опасения относительно возможных перебоев в поставках нефти из региона, особенно после заявления министра обороны Израиля Галланта о вероятности "точного, летального и неожиданного" удара по Ирану. Участники рынка внимательно следили за развитием ситуации, учитывая, что потенциальная атака на ядерные объекты или нефтяные месторождения Ирана могла бы спровоцировать рост цен выше $100 за баррель.К середине недели произошла существенная коррекция до $75,16, вызванная комбинацией нескольких факторов. Давление на котировки оказали данные о неожиданном росте запасов нефти в США на 5,8 млн баррелей при одновременном сокращении запасов бензина на 6,3 млн баррелей и дистиллятов на 3,1 млн баррелей. Дополнительным негативным фактором стало укрепление доллара США до максимальных значений с середины августа после публикации протоколов FOMC, указавших на осторожный подход регулятора к снижению ставок.К концу недели рынок вновь продемонстрировал рост, и цены закрепились в районе $79,72. Поддержку оказали новости о масштабных стимулирующих мерах в Китае, которые потенциально могут способствовать восстановлению второй по величине экономики мира и увеличению спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера нефти.Технический анализ указывает на формирование важной поддержки в зоне $75,00-76,00, пробой которой может открыть дорогу к дальнейшему снижению. В то же время, уровень $81,00 выступает сопротивлением, преодоление которого необходимо для возобновления восходящего тренда. В краткосрочной перспективе волатильность на рынке, вероятно, сохранится повышенной, учитывая сохраняющуюся геополитическую напряженность и неопределенность относительно перспектив глобального экономического роста.Ключевыми факторами влияния на нефтяной рынок в ближайшее время останутся развитие ситуации на Ближнем Востоке, динамика экономических показателей США и Китая, а также перспективы денежно-кредитной политики ФРС.Ключевым фактором давления на рубль выступало сокращение валютного предложения на внутреннем рынке. Существенное влияние оказало также увеличение доли рублевых расчетов во внешней торговле, превысившее 40%. Несмотря на то, что тренд на дедолларизацию является позитивным в долгосрочной перспективе, в текущих условиях он приводит к сокращению поступления валюты на российский рынок.Стабилизирующими факторами выступали валютные интервенции ЦБ РФ, жесткая монетарная политика и периодический рост нефтяных котировок на фоне геополитической напряженности. Немаловажную роль сыграло и изменение поведения физических лиц, которые перешли от покупки к продаже иностранной валюты.На предстоящую неделю торговый диапазон ожидается следующим: доллар – 92,80–98,50 рублей, евро – 102,00–107,00 рублей, юань – 13,15–13,80 рублей. Определяющими факторами останутся геополитическая обстановка, динамика нефтяных цен и денежно-кредитная политика ЦБ РФ.Подводя итоги недели, можно отметить постепенное ослабление давления на рубль после периода устойчивого снижения. Несмотря на сохранение структурных факторов давления, таких как дисбаланс внешнеторговых операций и сокращение валютного предложения, национальная валюта продемонстрировала способность к стабилизации в рамках определенного диапазона. Ключевым индикатором дальнейшей динамики станет способность рубля удержаться вблизи равновесного уровня 95 рублей за доллар в условиях продолжающейся адаптации рынка к новым условиям торговли.

https://1prime.ru/20241010/rubl-852116243.html

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россия, рубль, прогноз