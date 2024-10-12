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Пушков раскрыл, какое мероприятие в России спровоцировало Запад
Пушков раскрыл, какое мероприятие в России спровоцировало Запад - 12.10.2024, ПРАЙМ
Пушков раскрыл, какое мероприятие в России спровоцировало Запад
Все большее число государств, желающих вступить в БРИКС, демонстрирует утрату веры в западные ценности и идеалы, подчеркнул глава комиссии Совфеда по... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T09:11+0300
2024-10-12T09:11+0300
2024-10-12T09:11+0300
политика
алексей пушков
запад
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Все большее число государств, желающих вступить в БРИКС, демонстрирует утрату веры в западные ценности и идеалы, подчеркнул глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.Пушков рассказал, что Запад негодует из-за масштабов близящегося саммита БРИКС в Казани, об участии в котором даже в условиях постоянного давления западных стран уже заявили 33 государства. Главной причиной возросшего интереса к организации политик видит разочарованность мирового сообщества в праве и способности Запада возглавлять мир.При этом, добавил глава комиссии, западные идеалы практически канули в лету. "Вместо них — агрессивное лицемерие и циничные геополитические расчеты, призванные обеспечить незыблемость его гегемонии" — заключил Пушков.
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алексей пушков, запад, брикс
Политика, Алексей Пушков, ЗАПАД, БРИКС
Пушков раскрыл, какое мероприятие в России спровоцировало Запад
Пушков: саммит БРИКС в России демонстрирует потерю авторитета Запада