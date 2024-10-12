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"Взятки гладки". Санкции против РФ сработали не так, как ожидал Запад - 12.10.2024, ПРАЙМ
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"Взятки гладки". Санкции против РФ сработали не так, как ожидал Запад
"Взятки гладки". Санкции против РФ сработали не так, как ожидал Запад - 12.10.2024, ПРАЙМ
"Взятки гладки". Санкции против РФ сработали не так, как ожидал Запад
Введенные коллективным Западом санкции против России показали свою неэффективность, а политические лидеры так и не смогли определить цель, которую они хотели... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T13:46+0300
2024-10-12T14:23+0300
политика
санкции против рф
запад
россия
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Введенные коллективным Западом санкции против России показали свою неэффективность, а политические лидеры так и не смогли определить цель, которую они хотели достичь, передает издание Responsible Statecraft.Так, эксперты признали, что ни одна из поставленных Западом задач не была выполнена посредством антироссийских санкций. Европейские лидеры не смогли предотвратить начало специальной военной операции, повлиять на политическую элиту России, спровоцировать отток капитала и кризис в стране.Экс-чиновник американского Минфина Эдвард Фишман подчеркивал, что цель рестрикций состояла в том, чтобы “поколебать систему, посеять хаос и заставить российских политиков переключить внимание на события внутри страны”. Однако, как признает сам эксперт, российская экономика оказалась более стабильной и подготовленной, чем ожидали на Западе.Несмотря на неэффективность санкций, союзники Украины продолжают обсуждение новых и новых пакетов, при этом цель у них одна - показать свою поддержку и избежать полного бездействия.Однако, отмечают авторы статьи, санкции неожиданно обернулись не против российской экономики, а наоборот - поспособствовали привлечению инвестиций и сплочению бизнес-элиты в стране. Кроме того, именно благодаря масштабным санкциям Россия окончательно взяла курс на Восток и наладила тесное партнерство с азиатскими странами.Полный текст читайте на ИноСМИ
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санкции против рф, запад, россия
Политика, санкции против РФ, ЗАПАД, РОССИЯ
13:46 12.10.2024 (обновлено: 14:23 12.10.2024)
 
"Взятки гладки". Санкции против РФ сработали не так, как ожидал Запад

RS: антироссийские санкции запада не достигли ни одной из своих целей

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум Сделано в России - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Введенные коллективным Западом санкции против России показали свою неэффективность, а политические лидеры так и не смогли определить цель, которую они хотели достичь, передает издание Responsible Statecraft.
Так, эксперты признали, что ни одна из поставленных Западом задач не была выполнена посредством антироссийских санкций. Европейские лидеры не смогли предотвратить начало специальной военной операции, повлиять на политическую элиту России, спровоцировать отток капитала и кризис в стране.
Экс-чиновник американского Минфина Эдвард Фишман подчеркивал, что цель рестрикций состояла в том, чтобы “поколебать систему, посеять хаос и заставить российских политиков переключить внимание на события внутри страны”. Однако, как признает сам эксперт, российская экономика оказалась более стабильной и подготовленной, чем ожидали на Западе.
Несмотря на неэффективность санкций, союзники Украины продолжают обсуждение новых и новых пакетов, при этом цель у них одна - показать свою поддержку и избежать полного бездействия.
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
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Однако, отмечают авторы статьи, санкции неожиданно обернулись не против российской экономики, а наоборот - поспособствовали привлечению инвестиций и сплочению бизнес-элиты в стране. Кроме того, именно благодаря масштабным санкциям Россия окончательно взяла курс на Восток и наладила тесное партнерство с азиатскими странами.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Политикасанкции против РФЗАПАДРОССИЯ
 
 
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