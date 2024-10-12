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В ШОС выразили готовность наращивать политическое взаимодействие с АСЕАН
В ШОС выразили готовность наращивать политическое взаимодействие с АСЕАН - 12.10.2024, ПРАЙМ
В ШОС выразили готовность наращивать политическое взаимодействие с АСЕАН
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова наращивать политическое взаимодействие с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом в ходе... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T16:22+0300
2024-10-12T16:22+0300
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ПЕКИН, 12 окт - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова наращивать политическое взаимодействие с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом в ходе выступления на 19-м Восточноазиатском саммите в Лаосе заявил генсекретарь ШОС Чжан Мин. Его слова приводит в субботу официальный Telegram-канал ШОС. Чжан Мин предложил странам ШОС, АСЕАН и Восточной Азии продолжать наращивать политическое взаимодействие, развивать гуманитарные обмены и стремиться к укреплению связей между государствами, а также объединить усилия для внесения большего вклада в обеспечение долгосрочной безопасности и процветания. Генсек ШОС добавил, что укрепление связей рассматривается в качестве приоритетного направления деятельности организации и она готова развивать сотрудничество с государствами Восточной и Юго-Восточной Азии на основе консультаций, совместного достижения общего благополучия и обеспечения равного доступа всех стран к его результатам. ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран. 4 июля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об официальном присоединении Белоруссии к ШОС.Членам АСЕАН являются десять стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.
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шос, асеан, взаимодействие, сотрудничество
Экономика, ШОС, АСЕАН, Взаимодействие, сотрудничество
В ШОС выразили готовность наращивать политическое взаимодействие с АСЕАН
Чжан Мин: ШОС готова наращивать политическое взаимодействие с АСЕАН
ПЕКИН, 12 окт - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова наращивать политическое взаимодействие с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом в ходе выступления на 19-м Восточноазиатском саммите в Лаосе заявил генсекретарь ШОС Чжан Мин. Его слова приводит в субботу официальный Telegram-канал ШОС.
Чжан Мин предложил странам ШОС, АСЕАН и Восточной Азии продолжать наращивать политическое взаимодействие, развивать гуманитарные обмены и стремиться к укреплению связей между государствами, а также объединить усилия для внесения большего вклада в обеспечение долгосрочной безопасности и процветания.
Генсек ШОС добавил, что укрепление связей рассматривается в качестве приоритетного направления деятельности организации и она готова развивать сотрудничество с государствами Восточной и Юго-Восточной Азии на основе консультаций, совместного достижения общего благополучия и обеспечения равного доступа всех стран к его результатам.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран. 4 июля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об официальном присоединении Белоруссии к ШОС.
Членам АСЕАН являются десять стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.
В ШОС оценили вклад организации в развитие государств