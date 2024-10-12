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В США разрешили новый тестовый запуск космического корабля Starship

В США разрешили новый тестовый запуск космического корабля Starship - 12.10.2024, ПРАЙМ

В США разрешили новый тестовый запуск космического корабля Starship

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило компании SpaceX провести пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T22:11+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило компании SpaceX провести пятый тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship, испытательный полет запланирован на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель управления. "FAA выдало модификацию лицензии, разрешающую компании SpaceX запустить несколько миссий корабля Starship (с ракетным ускорителем - ред.) Super Heavy", - сказал собеседник агентства. Как сообщил представитель FAA, компания SpaceX выполнила все требования безопасности, экологические и другие лицензионные требования для проведения суборбитального испытательного полета. Космический аппарат будет запущен с тестовой площадки Бока Чика на побережье Техаса в 8:00 по местному времени (15:00 мск). В сентябре предприниматель и владелец SpaceX Илон Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс: перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продлеваться регуляторным органом неограниченное количество раз. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.

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сша, илон маск, starship, космос