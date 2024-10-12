https://1prime.ru/20241012/tramp-852142081.html

СМИ: американский генерал назвал имя опаснейшего человека для США

СМИ: американский генерал назвал имя опаснейшего человека для США - 12.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: американский генерал назвал имя опаснейшего человека для США

Экс-президент Дональд Трамп опасен для Штатов, считает американский генерал Марк Милли, экс-председатель объединенного комитета начальников штабов, занимавший... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T08:48+0300

2024-10-12T08:48+0300

2024-10-12T08:48+0300

политика

белый дом

сша

экстремизм

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Экс-президент Дональд Трамп опасен для Штатов, считает американский генерал Марк Милли, экс-председатель объединенного комитета начальников штабов, занимавший эту должность во время срока республиканца. Об этом сообщает издание Guardian."Фашист до мозга костей", - заявил Милли, комментируя политику бывшего президента. Слова военного приводит Боб Вудворд в своей книге "Война".Милли также поделился тем, как он убедил генерального прокурора Штатов Меррика Гарланда провести расследование по факту внутреннего экстремизма сторонников возглавляющего Белый дом Дональда Трампа. Поводом к этому послужили действия крайне правых движений сторонников республиканца в ходе нападения на Капитолий 6 января 2021 года, в результате которого 5 человек погибли и более 140 человек были ранены.

https://1prime.ru/20241010/zayavlenie-852100859.html

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белый дом, сша, экстремизм