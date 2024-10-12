https://1prime.ru/20241012/tramp-852143222.html

В США выяснили, кто пытается убить Трампа

В США выяснили, кто пытается убить Трампа - 12.10.2024, ПРАЙМ

В США выяснили, кто пытается убить Трампа

Власти Ирана пытаются избавиться от республиканца Дональда Трампа и высокопоставленных американских чиновников, которые якобы замешаны в смерти иранского... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T11:36+0300

2024-10-12T11:36+0300

2024-10-12T11:36+0300

политика

сша

иран

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Власти Ирана пытаются избавиться от республиканца Дональда Трампа и высокопоставленных американских чиновников, которые якобы замешаны в смерти иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году, пишет издание Politico.Сообщается, что иранская сторона предпринимает "активные и агрессивные" действия по ликвидации политиков. Об этом Politico рассказали высокопоставленные чиновники, а также агенты Секретной службы, регулярно фиксирующие выпады в свою сторону. Так, они заявили о массированных хакерских атаках, а также постоянной слежке за ними и членами их семей.Издание отметило, что экс-сотрудники Совета национальной безопасности, на которых нацелено иранское правительство, никак не защищены властями Штатов. В связи с этим они вынуждены совершать многотысячные траты на собственную безопасность.

https://1prime.ru/20241012/tramp-852142081.html

сша

иран

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сша, иран, покушение на дональда трампа