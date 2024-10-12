Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США выяснили, кто пытается убить Трампа - 12.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241012/tramp-852143222.html
В США выяснили, кто пытается убить Трампа
В США выяснили, кто пытается убить Трампа - 12.10.2024, ПРАЙМ
В США выяснили, кто пытается убить Трампа
Власти Ирана пытаются избавиться от республиканца Дональда Трампа и высокопоставленных американских чиновников, которые якобы замешаны в смерти иранского... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T11:36+0300
2024-10-12T11:36+0300
политика
сша
иран
покушение на дональда трампа
https://cdnn.1prime.ru/img/83156/54/831565407_0:315:3070:2042_1920x0_80_0_0_cd440b778b67b7aba492e3fc1fed3b61.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Власти Ирана пытаются избавиться от республиканца Дональда Трампа и высокопоставленных американских чиновников, которые якобы замешаны в смерти иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году, пишет издание Politico.Сообщается, что иранская сторона предпринимает "активные и агрессивные" действия по ликвидации политиков. Об этом Politico рассказали высокопоставленные чиновники, а также агенты Секретной службы, регулярно фиксирующие выпады в свою сторону. Так, они заявили о массированных хакерских атаках, а также постоянной слежке за ними и членами их семей.Издание отметило, что экс-сотрудники Совета национальной безопасности, на которых нацелено иранское правительство, никак не защищены властями Штатов. В связи с этим они вынуждены совершать многотысячные траты на собственную безопасность.
https://1prime.ru/20241012/tramp-852142081.html
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83156/54/831565407_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_6dbb017581720ed1801afe40c486c6c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, иран, покушение на дональда трампа
Политика, США, ИРАН, покушение на Дональда Трампа
11:36 12.10.2024
 
В США выяснили, кто пытается убить Трампа

СМИ США утверждают, что Иран якобы "активно и агрессивно" пытается убить Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Брифинг президента США Д. Трампа
%Брифинг президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Власти Ирана пытаются избавиться от республиканца Дональда Трампа и высокопоставленных американских чиновников, которые якобы замешаны в смерти иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году, пишет издание Politico.
Сообщается, что иранская сторона предпринимает "активные и агрессивные" действия по ликвидации политиков. Об этом Politico рассказали высокопоставленные чиновники, а также агенты Секретной службы, регулярно фиксирующие выпады в свою сторону. Так, они заявили о массированных хакерских атаках, а также постоянной слежке за ними и членами их семей.
Издание отметило, что экс-сотрудники Совета национальной безопасности, на которых нацелено иранское правительство, никак не защищены властями Штатов. В связи с этим они вынуждены совершать многотысячные траты на собственную безопасность.
Здание Белого дома, Вашингтон, США
СМИ: американский генерал назвал имя опаснейшего человека для США
08:48
 
ПолитикаСШАИРАНпокушение на Дональда Трампа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала