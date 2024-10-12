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Пашинян оценил роль транзитных путей через Закавказье для России

Пашинян оценил роль транзитных путей через Закавказье для России - 12.10.2024, ПРАЙМ

Пашинян оценил роль транзитных путей через Закавказье для России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что транзитные пути через Закавказье будут приемлемы для России, если сохранится ее влияние на управление... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T12:27+0300

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ЕРЕВАН, 12 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что транзитные пути через Закавказье будут приемлемы для России, если сохранится ее влияние на управление транспортными потоками, об этом он заявил, представляя на семинаре правящей партии "Гражданский договор" региональный транспортный проект армянского правительства "Перекресток мира". "Очень важно понять, какова позиция других стран по поэтому проекту... Что, на мой взгляд, думает по этому поводу Россия? Транзитные пути, по понятным причинам, имеют для России существенное и экономическое, и политическое значение, в том числе внешнеполитическое. У РФ может быть обеспокоенность... Прохождение всех этих (транспортных - ред.) потоков через эту территорию может быть для нее приемлемым, если она продолжит иметь определенное влияние на управление этими потоками. В каком объеме - несущественно. Это фактор, который мы должны учитывать", - сказал Пашинян. Говоря о позиции Запада, Пашинян отметил, что ряд западных стран и партнеров не хотят, чтобы транспортные потоки шли в основном через территорию Ирана из-за их напряженных отношений с этой страной. Он добавил, что Иран и Грузия поддерживают проект "Перекресток мира". Кроме того, по мнению армянского премьера, позиции Армении и Турции в этом вопросе могут быть сопоставимы, так как программа "Перекресток мира" может реально интегрироваться с проектом "Средний коридор", являющимся важнейшей темой турецкой внешней политики. Пашинян считает также, что риторика Азербайджана дает основание предполагать, что Баку хочет использовать коммуникации на армянской территории, но "чтобы Армения продолжала оставаться в блокаде". "Это нелогичный подход, он не может быть приемлем для Армении", - заявил Пашинян. Проект "Перекресток мира" предусматривает налаживание транспортных и иных коммуникаций в регионе Южного Кавказа между Арменией, Азербайджаном, Турцией и Грузией. Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и заявляют, что готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном и разблокирование коммуникаций.

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россия, закавказье, транзит