https://1prime.ru/20241012/turist-852141536.html

Исследование: российские туристы стали больше интересоваться Азией

Исследование: российские туристы стали больше интересоваться Азией - 12.10.2024, ПРАЙМ

Исследование: российские туристы стали больше интересоваться Азией

Интерес российских туристов к поездкам в страны Азии за год вырос на 29%, а к путешествиям на Ближний Восток - упал более чем на треть, следует из совместного... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T07:28+0300

2024-10-12T07:28+0300

2024-10-12T07:31+0300

исследование

российские туристы

азия

ближний восток

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Интерес российских туристов к поездкам в страны Азии за год вырос на 29%, а к путешествиям на Ближний Восток - упал более чем на треть, следует из совместного исследования онлайн-академии в сфере маркетинга MAED (входит в образовательную компанию Ultimate Education) и туркомпании "Итинеро", которое имеется в распоряжении РИА Новости. В ходе исследования были изучены потребительское поведение, поисковый трафик, а также проанализировали потребительские паттерны жителей России за период с января по октябрь 2024 года и сравнили с аналогичным периодом 2023 года. "Популярность поездок в Азию увеличилась на 29%, туры в страны Европы стали востребованнее на 21%, а спрос на Латинскую Америку вырос на 15%. Африка, включая Египет, также показала небольшой прирост в 3%", - сообщили аналитики. При этом они отметили, что за последний год наблюдается существенное снижение интереса к туристическим поездкам на Ближний Восток. "Интерес россиян к поездкам на Ближний Восток упал на 35%. Внутренний туризм в России также показал отрицательную динамику - спрос снизился на 6%", - говорится в сообщении. Эксперты добавили, что даже в условиях таких разнонаправленных перемен основные направления остаются неизменными. "Наиболее востребованными у россиян по-прежнему являются поездки в Африку (включая Египет), Россию, Азию, Европу и Латинскую Америку", - следует из исследования. Из стран Азии и Латинской Америки аналитики отмечают возросший со стороны россиян интерес к Японии и Перу. "Отдельно стоит отметить Индонезию. Конечно, все знают Бали, но в последнее время мы видим большой интерес и к другим островам страны. Индонезия активно развивает свою туристическую инфраструктуру, строятся новые аэропорты и отели, и это делает страну еще более привлекательной", - заключила эксперт.

https://1prime.ru/20241010/dokhod-852095416.html

азия

ближний восток

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исследование, российские туристы, азия, ближний восток