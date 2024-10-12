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"Бесконечная война". На Украине признали истинную цель плана Зеленского

"Бесконечная война". На Украине признали истинную цель плана Зеленского - 12.10.2024, ПРАЙМ

"Бесконечная война". На Украине признали истинную цель плана Зеленского

Глава киевского режима не хочет завершения украинского конфликта, а потому делает все, чтобы это предотвратить даже в случае победы Дональда Трампа на... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T06:32+0300

2024-10-12T06:32+0300

2024-10-12T06:34+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

план

вступление украины в нато

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима не хочет завершения украинского конфликта, а потому делает все, чтобы это предотвратить даже в случае победы Дональда Трампа на президентской гонке США, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Это уже не план пролонгации войны, а план превращения войны в бесконечную, которую нельзя будет остановить", — подчеркнул он.Депутат также добавил, что "план победы" Зеленского направлен именно на продолжение конфликта, а не на его урегулирование. Именно поэтому, по словам Дубинского, киевский глава хочет вступления Украины в Североатлантический альянс, а также намерен получить разрешение на удары дальнобойным оружием "вглубь" России. "Все для того, чтобы конфликт стал неуправляемым", — заключил политик.

https://1prime.ru/20241012/porazhenie-852140630.html

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дональд трамп, владимир зеленский, план, вступление украины в нато