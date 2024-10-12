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"Бесконечная война". На Украине признали истинную цель плана Зеленского - 12.10.2024, ПРАЙМ
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"Бесконечная война". На Украине признали истинную цель плана Зеленского
"Бесконечная война". На Украине признали истинную цель плана Зеленского - 12.10.2024, ПРАЙМ
"Бесконечная война". На Украине признали истинную цель плана Зеленского
Глава киевского режима не хочет завершения украинского конфликта, а потому делает все, чтобы это предотвратить даже в случае победы Дональда Трампа на... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T06:32+0300
2024-10-12T06:34+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
план
вступление украины в нато
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима не хочет завершения украинского конфликта, а потому делает все, чтобы это предотвратить даже в случае победы Дональда Трампа на президентской гонке США, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Это уже не план пролонгации войны, а план превращения войны в бесконечную, которую нельзя будет остановить", — подчеркнул он.Депутат также добавил, что "план победы" Зеленского направлен именно на продолжение конфликта, а не на его урегулирование. Именно поэтому, по словам Дубинского, киевский глава хочет вступления Украины в Североатлантический альянс, а также намерен получить разрешение на удары дальнобойным оружием "вглубь" России. "Все для того, чтобы конфликт стал неуправляемым", — заключил политик.
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дональд трамп, владимир зеленский, план, вступление украины в нато
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, план, вступление Украины в НАТО
06:32 12.10.2024 (обновлено: 06:34 12.10.2024)
 
"Бесконечная война". На Украине признали истинную цель плана Зеленского

Дубинский: Зеленский хочет сделать так, чтобы Трамп не мог закончить войну

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима не хочет завершения украинского конфликта, а потому делает все, чтобы это предотвратить даже в случае победы Дональда Трампа на президентской гонке США, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Это уже не план пролонгации войны, а план превращения войны в бесконечную, которую нельзя будет остановить", — подчеркнул он.
Депутат также добавил, что "план победы" Зеленского направлен именно на продолжение конфликта, а не на его урегулирование. Именно поэтому, по словам Дубинского, киевский глава хочет вступления Украины в Североатлантический альянс, а также намерен получить разрешение на удары дальнобойным оружием "вглубь" России. "Все для того, чтобы конфликт стал неуправляемым", — заключил политик.
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ПолитикаДональд ТрампВладимир Зеленскийпланвступление Украины в НАТО
 
 
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