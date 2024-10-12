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Лукашенко призвал выращивать персики и арбузы на юге Белоруссии

Лукашенко призвал выращивать персики и арбузы на юге Белоруссии - 12.10.2024, ПРАЙМ

Лукашенко призвал выращивать персики и арбузы на юге Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Гомельской области на юге республики следует развивать выращивание винограда, персиков и арбузов. | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T13:19+0300

2024-10-12T13:19+0300

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александр лукашенко

белоруссия

фрукты

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МИНСК, 12 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Гомельской области на юге республики следует развивать выращивание винограда, персиков и арбузов. "Климат, говорят, стал мягче. Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами", - сказал Лукашенко в субботу на торжественной церемонии чествования аграриев во время фестиваля-ярмарки, посвященного окончанию сбора урожая, в городском поселке Корма Гомельской области. Слова главы государства приводит агентство Белта. Лукашенко добавил, что, по его мнению, в этом и должна заключаться особенность Гомельской области: она должна производить продукцию, на которую есть спрос, но которую другие регионы Белоруссии из-за природных условий произвести не могут.

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александр лукашенко, белоруссия, фрукты