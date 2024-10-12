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Лукашенко призвал выращивать персики и арбузы на юге Белоруссии - 12.10.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко призвал выращивать персики и арбузы на юге Белоруссии
Лукашенко призвал выращивать персики и арбузы на юге Белоруссии - 12.10.2024, ПРАЙМ
Лукашенко призвал выращивать персики и арбузы на юге Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Гомельской области на юге республики следует развивать выращивание винограда, персиков и арбузов. | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T13:19+0300
2024-10-12T13:20+0300
александр лукашенко
белоруссия
фрукты
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МИНСК, 12 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Гомельской области на юге республики следует развивать выращивание винограда, персиков и арбузов. "Климат, говорят, стал мягче. Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами", - сказал Лукашенко в субботу на торжественной церемонии чествования аграриев во время фестиваля-ярмарки, посвященного окончанию сбора урожая, в городском поселке Корма Гомельской области. Слова главы государства приводит агентство Белта. Лукашенко добавил, что, по его мнению, в этом и должна заключаться особенность Гомельской области: она должна производить продукцию, на которую есть спрос, но которую другие регионы Белоруссии из-за природных условий произвести не могут.
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александр лукашенко, белоруссия, фрукты
Александр Лукашенко, БЕЛОРУССИЯ, фрукты
13:19 12.10.2024 (обновлено: 13:20 12.10.2024)
 
Лукашенко призвал выращивать персики и арбузы на юге Белоруссии

Лукашенко: на юге Белоруссии надо развивать выращивание винограда, персиков и арбузов

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МИНСК, 12 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Гомельской области на юге республики следует развивать выращивание винограда, персиков и арбузов.
"Климат, говорят, стал мягче. Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами", - сказал Лукашенко в субботу на торжественной церемонии чествования аграриев во время фестиваля-ярмарки, посвященного окончанию сбора урожая, в городском поселке Корма Гомельской области. Слова главы государства приводит агентство Белта.
Лукашенко добавил, что, по его мнению, в этом и должна заключаться особенность Гомельской области: она должна производить продукцию, на которую есть спрос, но которую другие регионы Белоруссии из-за природных условий произвести не могут.
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