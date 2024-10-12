https://1prime.ru/20241012/zelenskiy-852148580.html

"В невыносимом положении". На Западе рассказали, что случилось с Зеленским

"В невыносимом положении". На Западе рассказали, что случилось с Зеленским - 12.10.2024, ПРАЙМ

"В невыносимом положении". На Западе рассказали, что случилось с Зеленским

Нежелание Вашингтона реализовывать предложения и требования Владимира Зеленского поставило последнего в невыносимое положение. Такое мнение выразил британский... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T23:55+0300

2024-10-12T23:55+0300

2024-10-12T23:55+0300

политика

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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Нежелание Вашингтона реализовывать предложения и требования Владимира Зеленского поставило последнего в невыносимое положение. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.По его словам, американцы самоустранятся от украинского конфликта, так как у них есть "более гнетущие проблемы", им нужно концентрировать свое внимание на Ближнем Востоке, Китае и других вызовах. "Европейцы брошены, а Зеленский находится в невыносимом положении, в глубине души зная, что ему нужно сделать, но он это не выполнит", — заявил эксперт.Меркурис пояснил, что Вашингтон будет все меньше и меньше оказывать помощь Киеву и выполнять требования Зеленского. В возникшей безысходной ситуации Зеленский хотел бы пойти на переговоры с Москвой, однако из-за страха возможной расправы со стороны радикальных группировок он вынужден постоянно заявлять о нежелании на них идти.Издание Financial Times в понедельник опубликовало материал о том, что Киев проводит закрытые переговоры о сдаче части украинской территории в обмен на членство в Североатлантическом альянсе. В публикации сказано, что на Украине начали рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне уменьшения объемов военной помощи со стороны Запада и истощения ресурсов, осознавая невозможность выхода на границы 1991 года.Президент России Владимир Путин в июне в ходе встречи с руководством МИД РФ назвал условия для начала переговоров по Украине. В их числе — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Путин подчеркивал, что Москве для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

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запад, украина, владимир зеленский, поддержка украины, сво