https://1prime.ru/20241013/medvedev-852153582.html
Медведев считает, что НАТО выбросит "труп" Украины на помойку
Медведев считает, что НАТО выбросит "труп" Украины на помойку - 13.10.2024, ПРАЙМ
Медведев считает, что НАТО выбросит "труп" Украины на помойку
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с насмешкой высказался по поводу одного из пунктов так называемого "плана победы" Украины,... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T12:49+0300
2024-10-13T12:49+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с насмешкой высказался по поводу одного из пунктов так называемого "плана победы" Украины, суть которого - в "приглашении Киева в НАТО": по его мнению, вскоре после этого события "труп Украины" выкинут на помойку. Ранее Владимир Зеленский озвучил пункт президенту Соединенных Штатов Джо Байдену в ходе состоявшейся там встречи. "Что будет дальше – нетрудно представить": Запад выбросит "труп" Украины "на помойку", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Кроме того, зампред Совбеза в ироничной манере прокомментировал и остальные политические события минувшей недели. Главе британского правительства Киру Стармеру Медведев предложил дополнить его тезис о том, что ракеты Storm Shadow не помогут Украине. "Надо было добавить: "Эту войну вам вообще не выиграть, поскольку никакой Украины нет. Ваша страна 404 – фантом!" - подчеркнул зампред Совбеза. Медведев также обратил внимание на заявления Байдена, который, как сообщили на этой неделе СМИ, призвал иранские власти "прекратить строить заговоры" против кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и бывших американских чиновников, пообещав, что Вашингтон будет расценивать любую инициированную Тегераном попытку покушения на Трампа актом войны. Как подчеркнул Медведев, "прямо на голове шапка горит". В шутливой манере он также оценил высказывания работника финского Внешнеполитического института Чарли Салониуса-Пастернака, призвавшего "повреждать автомобили российских дипломатов". "Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.: просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду", - пообещал Медведев.Свое мнение зампред Совбеза высказал и по остальным событиям, которые произошли в Соединенных Штатах и в Европе. "Нет денег на последствия урагана "Милтон" во Флориде, нет денег на французских аграриев, нет денег для возрождения промышленности Германии. А на что есть?" - отметил Медведев и дал ответ на свой риторический вопрос: "Есть на содержание безумной пьяной кодлы хохлов в Европе и на новое оружие для истребления славян в ходе военного конфликта".
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нато, украина, ес, сша
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, ЕС, США
Медведев считает, что НАТО выбросит "труп" Украины на помойку
Медведев о пункте "плана победы" Зеленского: НАТО выбросит "труп" Украины на помойку
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с насмешкой высказался по поводу одного из пунктов так называемого "плана победы" Украины, суть которого - в "приглашении Киева в НАТО": по его мнению, вскоре после этого события "труп Украины" выкинут на помойку.
Ранее Владимир Зеленский озвучил пункт президенту Соединенных Штатов Джо Байдену в ходе состоявшейся там встречи.
"Что будет дальше – нетрудно представить": Запад выбросит "труп" Украины "на помойку", - написал Медведев в своем Telegram-канале
.
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Кроме того, зампред Совбеза в ироничной манере прокомментировал и остальные политические события минувшей недели.
Главе британского правительства Киру Стармеру Медведев предложил дополнить его тезис о том, что ракеты Storm Shadow не помогут Украине. "Надо было добавить: "Эту войну вам вообще не выиграть, поскольку никакой Украины нет. Ваша страна 404 – фантом!" - подчеркнул зампред Совбеза.
Медведев также обратил внимание на заявления Байдена, который, как сообщили на этой неделе СМИ, призвал иранские власти "прекратить строить заговоры" против кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и бывших американских чиновников, пообещав, что Вашингтон будет расценивать любую инициированную Тегераном попытку покушения на Трампа актом войны. Как подчеркнул Медведев, "прямо на голове шапка горит".
В шутливой манере он также оценил высказывания работника финского Внешнеполитического института Чарли Салониуса-Пастернака, призвавшего "повреждать автомобили российских дипломатов". "Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.: просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду", - пообещал Медведев.
Свое мнение зампред Совбеза высказал и по остальным событиям, которые произошли в Соединенных Штатах и в Европе. "Нет денег на последствия урагана "Милтон" во Флориде, нет денег на французских аграриев, нет денег для возрождения промышленности Германии. А на что есть?" - отметил Медведев и дал ответ на свой риторический вопрос: "Есть на содержание безумной пьяной кодлы хохлов в Европе и на новое оружие для истребления славян в ходе военного конфликта".