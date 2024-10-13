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Медведев считает, что НАТО выбросит "труп" Украины на помойку

Медведев считает, что НАТО выбросит "труп" Украины на помойку - 13.10.2024, ПРАЙМ

Медведев считает, что НАТО выбросит "труп" Украины на помойку

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с насмешкой высказался по поводу одного из пунктов так называемого "плана победы" Украины,... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T12:49+0300

2024-10-13T12:49+0300

2024-10-13T13:51+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с насмешкой высказался по поводу одного из пунктов так называемого "плана победы" Украины, суть которого - в "приглашении Киева в НАТО": по его мнению, вскоре после этого события "труп Украины" выкинут на помойку. Ранее Владимир Зеленский озвучил пункт президенту Соединенных Штатов Джо Байдену в ходе состоявшейся там встречи. "Что будет дальше – нетрудно представить": Запад выбросит "труп" Украины "на помойку", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Кроме того, зампред Совбеза в ироничной манере прокомментировал и остальные политические события минувшей недели. Главе британского правительства Киру Стармеру Медведев предложил дополнить его тезис о том, что ракеты Storm Shadow не помогут Украине. "Надо было добавить: "Эту войну вам вообще не выиграть, поскольку никакой Украины нет. Ваша страна 404 – фантом!" - подчеркнул зампред Совбеза. Медведев также обратил внимание на заявления Байдена, который, как сообщили на этой неделе СМИ, призвал иранские власти "прекратить строить заговоры" против кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и бывших американских чиновников, пообещав, что Вашингтон будет расценивать любую инициированную Тегераном попытку покушения на Трампа актом войны. Как подчеркнул Медведев, "прямо на голове шапка горит". В шутливой манере он также оценил высказывания работника финского Внешнеполитического института Чарли Салониуса-Пастернака, призвавшего "повреждать автомобили российских дипломатов". "Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.: просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду", - пообещал Медведев.Свое мнение зампред Совбеза высказал и по остальным событиям, которые произошли в Соединенных Штатах и в Европе. "Нет денег на последствия урагана "Милтон" во Флориде, нет денег на французских аграриев, нет денег для возрождения промышленности Германии. А на что есть?" - отметил Медведев и дал ответ на свой риторический вопрос: "Есть на содержание безумной пьяной кодлы хохлов в Европе и на новое оружие для истребления славян в ходе военного конфликта".

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