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Энтузиазм угас. На Западе появились сомнения насчет плана Зеленского
Энтузиазм угас. На Западе появились сомнения насчет плана Зеленского - 13.10.2024, ПРАЙМ
Энтузиазм угас. На Западе появились сомнения насчет плана Зеленского
Энтузиазм Запада в отношении Украины угас, особенно в Великобритании, и визит Владимира Зеленского в Лондон не вызвал большого интереса у СМИ, пишет британское... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T11:46+0300
2024-10-13T11:46+0300
2024-10-13T11:46+0300
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Энтузиазм Запада в отношении Украины угас, особенно в Великобритании, и визит Владимира Зеленского в Лондон не вызвал большого интереса у СМИ, пишет британское издание The Independent.Великобритания продолжает поддерживать Украину, но энтузиазм ослабел.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас Зеленский требует использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России, что вызывает опасения у Запада. К тому же Украина теряет позиции на фронте.Политическая ситуация в Европе и США также влияет на поддержку Украины. Соединенные Штаты остаются главным игроком в конфликте, их помощь критически важна для Украины. Однако президент Джо Байден не готов к эскалации конфликта и не поддерживает ускоренное вступление Украины в НАТО. Недавний перенос встречи участников контактной группы в Рамштайне подтверждает центральную роль США в принятии решений по Украине.Так называемый "план победы" Зеленского может быть реалистичным, но время играет против него, отмечает издание. В целом же принятие решений по Украине откладывается до середины января, когда Байден уйдет в отставку. Альтернативой могут стать рискованные действия Киева без согласования с Западом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, НАТО, Владимир Зеленский
Энтузиазм угас. На Западе появились сомнения насчет плана Зеленского
The Independent: в США отложили решения по Украине до конца полномочий Байдена
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ.
Энтузиазм Запада в отношении Украины угас, особенно в Великобритании, и визит Владимира Зеленского в Лондон не вызвал большого интереса у СМИ, пишет британское издание The Independent
.
Великобритания продолжает поддерживать Украину, но энтузиазм ослабел.
Сейчас Зеленский требует использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России, что вызывает опасения у Запада. К тому же Украина теряет позиции на фронте.
"Новая волна". На Западе забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского
Политическая ситуация в Европе и США также влияет на поддержку Украины. Соединенные Штаты остаются главным игроком в конфликте, их помощь критически важна для Украины. Однако президент Джо Байден не готов к эскалации конфликта и не поддерживает ускоренное вступление Украины в НАТО. Недавний перенос встречи участников контактной группы в Рамштайне подтверждает центральную роль США в принятии решений по Украине.
Так называемый "план победы" Зеленского может быть реалистичным, но время играет против него, отмечает издание. В целом же принятие решений по Украине откладывается до середины января, когда Байден уйдет в отставку. Альтернативой могут стать рискованные действия Киева без согласования с Западом.