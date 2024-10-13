https://1prime.ru/20241013/plan-852153082.html

Энтузиазм угас. На Западе появились сомнения насчет плана Зеленского

Энтузиазм угас. На Западе появились сомнения насчет плана Зеленского - 13.10.2024, ПРАЙМ

Энтузиазм угас. На Западе появились сомнения насчет плана Зеленского

Энтузиазм Запада в отношении Украины угас, особенно в Великобритании, и визит Владимира Зеленского в Лондон не вызвал большого интереса у СМИ, пишет британское... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T11:46+0300

2024-10-13T11:46+0300

2024-10-13T11:46+0300

спецоперация на украине

украина

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нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Энтузиазм Запада в отношении Украины угас, особенно в Великобритании, и визит Владимира Зеленского в Лондон не вызвал большого интереса у СМИ, пишет британское издание The Independent.Великобритания продолжает поддерживать Украину, но энтузиазм ослабел.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас Зеленский требует использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России, что вызывает опасения у Запада. К тому же Украина теряет позиции на фронте.Политическая ситуация в Европе и США также влияет на поддержку Украины. Соединенные Штаты остаются главным игроком в конфликте, их помощь критически важна для Украины. Однако президент Джо Байден не готов к эскалации конфликта и не поддерживает ускоренное вступление Украины в НАТО. Недавний перенос встречи участников контактной группы в Рамштайне подтверждает центральную роль США в принятии решений по Украине.Так называемый "план победы" Зеленского может быть реалистичным, но время играет против него, отмечает издание. В целом же принятие решений по Украине откладывается до середины января, когда Байден уйдет в отставку. Альтернативой могут стать рискованные действия Киева без согласования с Западом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, великобритания, сша, нато, владимир зеленский