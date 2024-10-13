https://1prime.ru/20241013/shandor-852153370.html

Россия не отступит и продиктует условия. В Чехии сказали, что ждет Украину

Россия не отступит и продиктует условия. В Чехии сказали, что ждет Украину - 13.10.2024, ПРАЙМ

Россия не отступит и продиктует условия. В Чехии сказали, что ждет Украину

Владимир Зеленский и Запад говорят, что условия мира по итогам украинского конфликта будут диктовать они, однако чешский генерал, бывший глава военной разведки... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T12:35+0300

2024-10-13T12:35+0300

2024-10-13T13:49+0300

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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и Запад говорят, что условия мира по итогам украинского конфликта будут диктовать они, однако чешский генерал, бывший глава военной разведки Андор Шандор в интервью Radio Universum утверждает, что условия будет диктовать Россия.По его словам, Россия прежде всего может потребовать от Украины отказаться от вступления в НАТО и разорвать договоры по безопасности.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramШандор раскритиковал Запад за политическую корректность и обман. Он считает, что политики должны говорить правду, даже если это неприятно. По мнению генерала, некоторые политики поддерживают Украину, но не могут признать свои ошибки.Кроме того, Шандор указывает на недостаток людского потенциала у Украины.Говоря об "информационном фронте", генерал критикует пропагандистскую войну, ведущуюся Украиной. Шандор подчеркивает важность правды на войне и необходимость самоанализа.Нейтралитет Киева он считает фундаментальным в мотивах конфликта. Россия требует нейтралитета Украины и её невступления в НАТО и от этого не отступится. При этом Шандор сомневается в возможности вступления Украины в НАТО в ближайшее время, указывая на то, что проблемы с соседями Украины не будут решены в ближайшее время.Также Шандор указывает на необходимость миротворческих сил для разведения войск. Для него очевидно, что Россия не согласится на размещение сил НАТО на Украине. Но вопрос о китайских силах — также серьезная проблема, считает он."Хорошо, если бы прекратился огонь, но нельзя просто заморозить конфликт, который потом снова перейдет в горячую фазу, опять будут перестрелки", — отметил генерал.Как подчеркнул Шандор, Запад должен понимать, что разрушенная Украина не принесет пользы Европе.Генерал считает также, что Россия воюет за русскоговорящие регионы и стремится к развалу Украины. По его мнению, Украина важна для России из-за того, что там зародилась российская государственность.Он также указал на то, что Россия не откажется от территорий, занятых ценой больших потерь, и вопрос о возвращении территорий Украине остается сложным. Хотя украинцы в большинстве поддерживают возвращение территорий, Россия не откажется от завоеванного, так как это не выгодно.Генерал также коснулся роли посредников. По его мнению, важно восстановить взаимное доверие между Украиной, Россией и Западом. Выходом могут стать многосторонние соглашения, но опыт Минских договоренностей является дискредитирующим. Переговоры требуют "новой крови" и новых лидеров, в этой связи Шандор упомянул экс-президента США Дональда Трампа, который снова может победить на выборах.По его мнению, роль посредника также может сыграть Китай, однако США и другие страны могут на такой вариант не согласиться.Говоря о возможном мире, генерал отметил, что он должен быть прочным и не означать тотального поражения сторон. По мнению Шандора, Россия не сможет "свергнуть" режим Владимира Зеленского и изменить "демократическую систему" Украины.Подводя итоги, генерал высказал мнение, что тот, кто предложит формулу, которая приведет стороны к миру и не станет основной для нового конфликта, заслуживает Нобелевской премии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, чехия, нато