Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не отступит и продиктует условия. В Чехии сказали, что ждет Украину - 13.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241013/shandor-852153370.html
Россия не отступит и продиктует условия. В Чехии сказали, что ждет Украину
Россия не отступит и продиктует условия. В Чехии сказали, что ждет Украину - 13.10.2024, ПРАЙМ
Россия не отступит и продиктует условия. В Чехии сказали, что ждет Украину
Владимир Зеленский и Запад говорят, что условия мира по итогам украинского конфликта будут диктовать они, однако чешский генерал, бывший глава военной разведки... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T12:35+0300
2024-10-13T13:49+0300
спецоперация на украине
украина
россия
чехия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и Запад говорят, что условия мира по итогам украинского конфликта будут диктовать они, однако чешский генерал, бывший глава военной разведки Андор Шандор в интервью Radio Universum утверждает, что условия будет диктовать Россия.По его словам, Россия прежде всего может потребовать от Украины отказаться от вступления в НАТО и разорвать договоры по безопасности.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramШандор раскритиковал Запад за политическую корректность и обман. Он считает, что политики должны говорить правду, даже если это неприятно. По мнению генерала, некоторые политики поддерживают Украину, но не могут признать свои ошибки.Кроме того, Шандор указывает на недостаток людского потенциала у Украины.Говоря об "информационном фронте", генерал критикует пропагандистскую войну, ведущуюся Украиной. Шандор подчеркивает важность правды на войне и необходимость самоанализа.Нейтралитет Киева он считает фундаментальным в мотивах конфликта. Россия требует нейтралитета Украины и её невступления в НАТО и от этого не отступится. При этом Шандор сомневается в возможности вступления Украины в НАТО в ближайшее время, указывая на то, что проблемы с соседями Украины не будут решены в ближайшее время.Также Шандор указывает на необходимость миротворческих сил для разведения войск. Для него очевидно, что Россия не согласится на размещение сил НАТО на Украине. Но вопрос о китайских силах — также серьезная проблема, считает он."Хорошо, если бы прекратился огонь, но нельзя просто заморозить конфликт, который потом снова перейдет в горячую фазу, опять будут перестрелки", — отметил генерал.Как подчеркнул Шандор, Запад должен понимать, что разрушенная Украина не принесет пользы Европе.Генерал считает также, что Россия воюет за русскоговорящие регионы и стремится к развалу Украины. По его мнению, Украина важна для России из-за того, что там зародилась российская государственность.Он также указал на то, что Россия не откажется от территорий, занятых ценой больших потерь, и вопрос о возвращении территорий Украине остается сложным. Хотя украинцы в большинстве поддерживают возвращение территорий, Россия не откажется от завоеванного, так как это не выгодно.Генерал также коснулся роли посредников. По его мнению, важно восстановить взаимное доверие между Украиной, Россией и Западом. Выходом могут стать многосторонние соглашения, но опыт Минских договоренностей является дискредитирующим. Переговоры требуют "новой крови" и новых лидеров, в этой связи Шандор упомянул экс-президента США Дональда Трампа, который снова может победить на выборах.По его мнению, роль посредника также может сыграть Китай, однако США и другие страны могут на такой вариант не согласиться.Говоря о возможном мире, генерал отметил, что он должен быть прочным и не означать тотального поражения сторон. По мнению Шандора, Россия не сможет "свергнуть" режим Владимира Зеленского и изменить "демократическую систему" Украины.Подводя итоги, генерал высказал мнение, что тот, кто предложит формулу, которая приведет стороны к миру и не станет основной для нового конфликта, заслуживает Нобелевской премии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241013/ukraina-852151397.html
украина
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, чехия, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ЧЕХИЯ, НАТО
12:35 13.10.2024 (обновлено: 13:49 13.10.2024)
 
Россия не отступит и продиктует условия. В Чехии сказали, что ждет Украину

Чешский генерал Шандор: условия мира продиктует победитель — Россия

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и Запад говорят, что условия мира по итогам украинского конфликта будут диктовать они, однако чешский генерал, бывший глава военной разведки Андор Шандор в интервью Radio Universum утверждает, что условия будет диктовать Россия.
По его словам, Россия прежде всего может потребовать от Украины отказаться от вступления в НАТО и разорвать договоры по безопасности.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Шандор раскритиковал Запад за политическую корректность и обман. Он считает, что политики должны говорить правду, даже если это неприятно. По мнению генерала, некоторые политики поддерживают Украину, но не могут признать свои ошибки.
Кроме того, Шандор указывает на недостаток людского потенциала у Украины.
Говоря об "информационном фронте", генерал критикует пропагандистскую войну, ведущуюся Украиной. Шандор подчеркивает важность правды на войне и необходимость самоанализа.
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
Эксперт назвал главные недостатки мирных инициатив по Украине
09:04
Нейтралитет Киева он считает фундаментальным в мотивах конфликта. Россия требует нейтралитета Украины и её невступления в НАТО и от этого не отступится. При этом Шандор сомневается в возможности вступления Украины в НАТО в ближайшее время, указывая на то, что проблемы с соседями Украины не будут решены в ближайшее время.
Также Шандор указывает на необходимость миротворческих сил для разведения войск. Для него очевидно, что Россия не согласится на размещение сил НАТО на Украине. Но вопрос о китайских силах — также серьезная проблема, считает он.
"Хорошо, если бы прекратился огонь, но нельзя просто заморозить конфликт, который потом снова перейдет в горячую фазу, опять будут перестрелки", — отметил генерал.
Как подчеркнул Шандор, Запад должен понимать, что разрушенная Украина не принесет пользы Европе.
Генерал считает также, что Россия воюет за русскоговорящие регионы и стремится к развалу Украины. По его мнению, Украина важна для России из-за того, что там зародилась российская государственность.
Он также указал на то, что Россия не откажется от территорий, занятых ценой больших потерь, и вопрос о возвращении территорий Украине остается сложным. Хотя украинцы в большинстве поддерживают возвращение территорий, Россия не откажется от завоеванного, так как это не выгодно.
Генерал также коснулся роли посредников. По его мнению, важно восстановить взаимное доверие между Украиной, Россией и Западом. Выходом могут стать многосторонние соглашения, но опыт Минских договоренностей является дискредитирующим. Переговоры требуют "новой крови" и новых лидеров, в этой связи Шандор упомянул экс-президента США Дональда Трампа, который снова может победить на выборах.
По его мнению, роль посредника также может сыграть Китай, однако США и другие страны могут на такой вариант не согласиться.
Говоря о возможном мире, генерал отметил, что он должен быть прочным и не означать тотального поражения сторон. По мнению Шандора, Россия не сможет "свергнуть" режим Владимира Зеленского и изменить "демократическую систему" Украины.
Подводя итоги, генерал высказал мнение, что тот, кто предложит формулу, которая приведет стороны к миру и не станет основной для нового конфликта, заслуживает Нобелевской премии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯЧЕХИЯНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала