https://1prime.ru/20241013/svo-852154876.html

"Условия устроят Россию". В Киеве надеются заключить взаимовыгодную сделку

"Условия устроят Россию". В Киеве надеются заключить взаимовыгодную сделку - 13.10.2024, ПРАЙМ

"Условия устроят Россию". В Киеве надеются заключить взаимовыгодную сделку

Правительство и граждане Украины устали от конфликта и склоняются к компромиссам с Российской Федерацией. Условия сделки должны устроить Россию, отметил... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T16:28+0300

2024-10-13T16:28+0300

2024-10-13T16:30+0300

спецоперация на украине

украина

сделка

россия

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Правительство и граждане Украины устали от конфликта и склоняются к компромиссам с Российской Федерацией. Условия сделки должны устроить Россию, отметил украинский чиновник. Об этом в публикации Der Spiegel рассказывают обозреватели Анн-Дорит Бой, Федор Петров и Александр Сарович.Как утверждается в статье, западные союзники в обозримой перспективе не допустят поражения Украины. С другой стороны, в настоящий момент ничего не указывает на то, что новые пакеты военной помощи сделают ВСУ настолько сильными, что они смогут вести успешные наступательные действия."Победит ли Трамп или Харрис, американцы будут медленно, но верно сворачивать свои действия на Украине", — приводят авторы материала высказывание высокопоставленного украинского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным. "Прогноз плохой", — добавил киевский политик, отметив, что моральный дух многих военнослужащих вызывает беспокойство.Далее авторы сообщают, что сегодня впервые после начала российской спецоперации в феврале 2022 года в киеве начали всерьез обсуждать сценарии, согласно которым Украина на время откажется от возвращения территорий, взятых под контроль Россией.Упомянутый выше украинский политик признал, что долгое время у него было ошибочное представление о победе. По его словам, которые передает Der Spiegel, раньше он полагал, что победа должна заключаться в безоговорочной капитуляции путинской России, но, ка оказалось, победы будет невозможно достичь без уступок. "Сделка должна быть выгодной и для России", — заявил он. Причем авторы статьи признали этот довод трезвым.

https://1prime.ru/20241013/medvedev-852153582.html

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украина, сделка, россия