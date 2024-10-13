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"Тысячи украинцев". На Западе предсказали новый удар по ВСУ
"Тысячи украинцев". На Западе предсказали новый удар по ВСУ - 13.10.2024, ПРАЙМ
"Тысячи украинцев". На Западе предсказали новый удар по ВСУ
Украинские формирования потеряли в Курской области тысячи военнослужащих, операция ВСУ провалилась, признал в своем блоге на YouTube британский военный эксперт... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T17:20+0300
2024-10-13T17:20+0300
2024-10-13T17:21+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
экспертное мнение
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Украинские формирования потеряли в Курской области тысячи военнослужащих, операция ВСУ провалилась, признал в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.Он подчеркнул, что "операция в Курской области провальная". По словам Меркуриса, Курская область стала "единственным направлением, где украинцы смогли использовать большое количество техники, так как ее существенную часть отправили туда", однако к сегодняшнему дню этот резерв был в значительной мере утрачен. "В боях в Курской области тысячи украинцев погибли или были ранены", — констатировал британский эксперт. Как он считает, украинские войска не смогут продолжительное время оборонять свои позиции в Курской области и попадут под удар в ходе контрнаступления ВС России.
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курская область, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, экспертное мнение
"Тысячи украинцев". На Западе предсказали новый удар по ВСУ
Меркурис: в провальной операции в Курской области ВСУ потеряли тысячи солдат
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ.
Украинские формирования потеряли в Курской области тысячи военнослужащих, операция ВСУ провалилась, признал в своем блоге
на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.
Он подчеркнул, что "операция в Курской области провальная". По словам Меркуриса, Курская область стала "единственным направлением, где украинцы смогли использовать большое количество техники, так как ее существенную часть отправили туда", однако к сегодняшнему дню этот резерв был в значительной мере утрачен.
"В боях в Курской области тысячи украинцев погибли или были ранены", — констатировал британский эксперт.
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Как он считает, украинские войска не смогут продолжительное время оборонять свои позиции в Курской области и попадут под удар в ходе контрнаступления ВС России.