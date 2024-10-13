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На Западе рассказали, чего важного лишится Киев с продвижением ВС России - 13.10.2024, ПРАЙМ
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На Западе рассказали, чего важного лишится Киев с продвижением ВС России
На Западе рассказали, чего важного лишится Киев с продвижением ВС России - 13.10.2024, ПРАЙМ
На Западе рассказали, чего важного лишится Киев с продвижением ВС России
В связи с приближением ВС России к Красноармейску (украинское название – Покровск) украинская сталелитейная промышленность встает перед угрозой уничтожения. Об... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T19:37+0300
2024-10-13T19:41+0300
спецоперация на украине
вс рф
украина
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. В связи с приближением ВС России к Красноармейску (украинское название – Покровск) украинская сталелитейная промышленность встает перед угрозой уничтожения. Об этом рассказывается в публикации The Economist.Как поясняют авторы статьи, в Красноармейске расположена крупная шахта по добыче коксующегося угля, который буквально жизненно важен для сталелитейной промышленности Украины.По словам авторов, "русским даже не нужно захватывать шахту, чтобы задушить оставшуюся сталелитейную промышленность Украины", достаточно лишить шахту энергоснабжения и перекрыть дорогу, по которой уголь транспортируется в западном направлении.В 2023 году Украина переместилась с 14-го на 24-е место в мировом рейтинге по объему выпуска стали. До февраля 2022-го сталь составляла около трети украинского экспорта, сообщается в материале.
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вс рф, украина, металлургия
Спецоперация на Украине, ВС РФ, УКРАИНА, металлургия
19:37 13.10.2024 (обновлено: 19:41 13.10.2024)
 
На Западе рассказали, чего важного лишится Киев с продвижением ВС России

The Economist: сталелитейной промышленности Украины грозит уничтожение

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. В связи с приближением ВС России к Красноармейску (украинское название – Покровск) украинская сталелитейная промышленность встает перед угрозой уничтожения. Об этом рассказывается в публикации The Economist.
Как поясняют авторы статьи, в Красноармейске расположена крупная шахта по добыче коксующегося угля, который буквально жизненно важен для сталелитейной промышленности Украины.
По словам авторов, "русским даже не нужно захватывать шахту, чтобы задушить оставшуюся сталелитейную промышленность Украины", достаточно лишить шахту энергоснабжения и перекрыть дорогу, по которой уголь транспортируется в западном направлении.
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В 2023 году Украина переместилась с 14-го на 24-е место в мировом рейтинге по объему выпуска стали. До февраля 2022-го сталь составляла около трети украинского экспорта, сообщается в материале.
 
Спецоперация на УкраинеВС РФУКРАИНАметаллургия
 
 
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