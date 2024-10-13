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Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Курской области - 13.10.2024, ПРАЙМ
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Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Курской области
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Курской области - 13.10.2024, ПРАЙМ
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Курской области
Российские войска освободили еще один населенный пункт в Курской области - поселок Новый Путь, написал в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T22:40+0300
2024-10-13T22:43+0300
спецоперация на украине
курская область
освобождение
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российские войска освободили еще один населенный пункт в Курской области - поселок Новый Путь, написал в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов."Освобожден Новый Путь в Глушковском районе Курской области", — говорится в посте Алаудинова.Два дня назад командир "Ахмата" сообщил об освобождении от укронацистов 15 населенных пунктов в Курской области.
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курская область, освобождение
Спецоперация на Украине, Курская область, Освобождение
22:40 13.10.2024 (обновлено: 22:43 13.10.2024)
 
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Курской области

Алаудинов: ВС России освободили Новый Путь в Глушковском районе Курской области

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат генерал-майор Апти Алаудинов - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российские войска освободили еще один населенный пункт в Курской области - поселок Новый Путь, написал в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
"Освобожден Новый Путь в Глушковском районе Курской области", — говорится в посте Алаудинова.
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
СМИ выяснили, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области
10 октября, 12:03
Два дня назад командир "Ахмата" сообщил об освобождении от укронацистов 15 населенных пунктов в Курской области.
 
Спецоперация на УкраинеКурская областьОсвобождение
 
 
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