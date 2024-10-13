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Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Курской области

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Курской области - 13.10.2024, ПРАЙМ

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Курской области

Российские войска освободили еще один населенный пункт в Курской области - поселок Новый Путь, написал в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T22:40+0300

2024-10-13T22:40+0300

2024-10-13T22:43+0300

спецоперация на украине

курская область

освобождение

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российские войска освободили еще один населенный пункт в Курской области - поселок Новый Путь, написал в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов."Освобожден Новый Путь в Глушковском районе Курской области", — говорится в посте Алаудинова.Два дня назад командир "Ахмата" сообщил об освобождении от укронацистов 15 населенных пунктов в Курской области.

https://1prime.ru/20241010/kurskaya_oblast-852102274.html

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курская область, освобождение