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Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Курской области
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Курской области - 13.10.2024, ПРАЙМ
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Курской области
Российские войска освободили еще один населенный пункт в Курской области - поселок Новый Путь, написал в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T22:40+0300
2024-10-13T22:40+0300
2024-10-13T22:43+0300
спецоперация на украине
курская область
освобождение
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российские войска освободили еще один населенный пункт в Курской области - поселок Новый Путь, написал в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов."Освобожден Новый Путь в Глушковском районе Курской области", — говорится в посте Алаудинова.Два дня назад командир "Ахмата" сообщил об освобождении от укронацистов 15 населенных пунктов в Курской области.
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курская область, освобождение
Спецоперация на Украине, Курская область, Освобождение
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Курской области
Алаудинов: ВС России освободили Новый Путь в Глушковском районе Курской области