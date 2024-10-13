https://1prime.ru/20241013/ukraina-852152961.html
СМИ рассказало о разрыве между Украиной и ее важными союзниками
СМИ рассказало о разрыве между Украиной и ее важными союзниками - 13.10.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказало о разрыве между Украиной и ее важными союзниками
Раскол между Украиной и ее важными западными союзниками начинает нарастать. Об этом пишет агентство Bloomberg. | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T11:18+0300
2024-10-13T11:18+0300
2024-10-13T11:18+0300
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Раскол между Украиной и ее важными западными союзниками начинает нарастать. Об этом пишет агентство Bloomberg."Настойчивые попытки Зеленского добиться скорейшего вступления Украины, страны, превышающей по размерам Францию, и являющейся сельскохозяйственной державой, в Евросоюз, свидетельствуют о том, что разрыв с его наиболее важными сторонниками увеличивается", — сообщается в статье газеты.Кроме того, как пишет автор материала, активное наступление Вооруженных сил России на фронте также оказывает влияние на усталость Запада от украинского конфликта. Обозреватель также упомянула разногласия между Киевом и Варшавой, причиной которых стал вопрос Волынской резни.Издание Financial Times в понедельник опубликовало материал о том, что Киев проводит закрытые переговоры о сдаче части украинской территории в обмен на членство в Североатлантическом альянсе. В публикации сказано, что на Украине начали рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне уменьшения объемов военной помощи со стороны Запада и истощения ресурсов, осознавая невозможность выхода на границы 1991 года.
https://1prime.ru/20241012/zelenskiy-852148580.html
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС
СМИ рассказало о разрыве между Украиной и ее важными союзниками
Bloomberg: разрыв между Украиной и ее важными союзниками увеличивается
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ.
Раскол между Украиной и ее важными западными союзниками начинает нарастать. Об этом пишет
агентство Bloomberg.
"Настойчивые попытки Зеленского добиться скорейшего вступления Украины, страны, превышающей по размерам Францию, и являющейся сельскохозяйственной державой, в Евросоюз, свидетельствуют о том, что разрыв с его наиболее важными сторонниками увеличивается", — сообщается в статье газеты.
Кроме того, как пишет автор материала, активное наступление Вооруженных сил России на фронте также оказывает влияние на усталость Запада от украинского конфликта. Обозреватель также упомянула разногласия между Киевом и Варшавой, причиной которых стал вопрос Волынской резни.
Издание Financial Times в понедельник опубликовало материал о том, что Киев проводит закрытые переговоры о сдаче части украинской территории в обмен на членство в Североатлантическом альянсе. В публикации сказано, что на Украине начали рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне уменьшения объемов военной помощи со стороны Запада и истощения ресурсов, осознавая невозможность выхода на границы 1991 года.
"В невыносимом положении". На Западе рассказали, что случилось с Зеленским