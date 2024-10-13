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СМИ рассказало о разрыве между Украиной и ее важными союзниками - 13.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ рассказало о разрыве между Украиной и ее важными союзниками
СМИ рассказало о разрыве между Украиной и ее важными союзниками - 13.10.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказало о разрыве между Украиной и ее важными союзниками
Раскол между Украиной и ее важными западными союзниками начинает нарастать. Об этом пишет агентство Bloomberg. | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T11:18+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Раскол между Украиной и ее важными западными союзниками начинает нарастать. Об этом пишет агентство Bloomberg."Настойчивые попытки Зеленского добиться скорейшего вступления Украины, страны, превышающей по размерам Францию, и являющейся сельскохозяйственной державой, в Евросоюз, свидетельствуют о том, что разрыв с его наиболее важными сторонниками увеличивается", — сообщается в статье газеты.Кроме того, как пишет автор материала, активное наступление Вооруженных сил России на фронте также оказывает влияние на усталость Запада от украинского конфликта. Обозреватель также упомянула разногласия между Киевом и Варшавой, причиной которых стал вопрос Волынской резни.Издание Financial Times в понедельник опубликовало материал о том, что Киев проводит закрытые переговоры о сдаче части украинской территории в обмен на членство в Североатлантическом альянсе. В публикации сказано, что на Украине начали рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне уменьшения объемов военной помощи со стороны Запада и истощения ресурсов, осознавая невозможность выхода на границы 1991 года.
https://1prime.ru/20241012/zelenskiy-852148580.html
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россия, украина, ес
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС
11:18 13.10.2024
 
СМИ рассказало о разрыве между Украиной и ее важными союзниками

Bloomberg: разрыв между Украиной и ее важными союзниками увеличивается

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Раскол между Украиной и ее важными западными союзниками начинает нарастать. Об этом пишет агентство Bloomberg.
"Настойчивые попытки Зеленского добиться скорейшего вступления Украины, страны, превышающей по размерам Францию, и являющейся сельскохозяйственной державой, в Евросоюз, свидетельствуют о том, что разрыв с его наиболее важными сторонниками увеличивается", — сообщается в статье газеты.
Кроме того, как пишет автор материала, активное наступление Вооруженных сил России на фронте также оказывает влияние на усталость Запада от украинского конфликта. Обозреватель также упомянула разногласия между Киевом и Варшавой, причиной которых стал вопрос Волынской резни.
Издание Financial Times в понедельник опубликовало материал о том, что Киев проводит закрытые переговоры о сдаче части украинской территории в обмен на членство в Североатлантическом альянсе. В публикации сказано, что на Украине начали рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне уменьшения объемов военной помощи со стороны Запада и истощения ресурсов, осознавая невозможность выхода на границы 1991 года.
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