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"Очередная гадость". В Крыму прокомментировали "мирный план" Зеленского
"Очередная гадость". В Крыму прокомментировали "мирный план" Зеленского - 13.10.2024, ПРАЙМ
"Очередная гадость". В Крыму прокомментировали "мирный план" Зеленского
Предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским "мирный план" является частью его информационной войны, заявил глава крымского парламента Владимир... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T15:40+0300
2024-10-13T15:40+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским "мирный план" является частью его информационной войны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Депутат также уточнил, что относится к инициативам главы киевского режима скептически, так как Зеленский лишь придумывает разные формулы. "Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит на линии боевого соприкосновения, именно там будет решаться исход этого противостояния. Мы уже знаем, как только Зеленский говорит о мире, значит, Америка уже подготовила для нас очередную гадость", - сказал Константинов агентству РИА Новости. По словам парламентария, Зеленский существует, пока есть война, а мир означает для него гибель. Константинов упомянул, что это и стало причиной пренебрежения украинским лидером Минских соглашений. Зеленский ранее сообщил, что "план победы" полностью готов. Он утверждал, что в план включает мощный пакет мер для принуждения России к завершению войны дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал его заявление, отметив, что Москва понимает ситуацию, продолжает специальную военную операцию и намерена достичь всех поставленных целей.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ, США
"Очередная гадость". В Крыму прокомментировали "мирный план" Зеленского
Константинов: "мирный план" Зеленского является частью информационной войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским "мирный план" является частью его информационной войны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Депутат также уточнил, что относится к инициативам главы киевского режима скептически, так как Зеленский лишь придумывает разные формулы.
"Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит на линии боевого соприкосновения, именно там будет решаться исход этого противостояния. Мы уже знаем, как только Зеленский говорит о мире, значит, Америка уже подготовила для нас очередную гадость", - сказал Константинов агентству РИА Новости.
СМИ раскрыли сценарий войны США и России
По словам парламентария, Зеленский существует, пока есть война, а мир означает для него гибель. Константинов упомянул, что это и стало причиной пренебрежения украинским лидером Минских соглашений.
Зеленский ранее сообщил, что "план победы" полностью готов. Он утверждал, что в план включает мощный пакет мер для принуждения России к завершению войны дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал его заявление, отметив, что Москва понимает ситуацию, продолжает специальную военную операцию и намерена достичь всех поставленных целей.