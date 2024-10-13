Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Очередная гадость". В Крыму прокомментировали "мирный план" Зеленского - 13.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241013/zelenskiy-852154476.html
"Очередная гадость". В Крыму прокомментировали "мирный план" Зеленского
"Очередная гадость". В Крыму прокомментировали "мирный план" Зеленского - 13.10.2024, ПРАЙМ
"Очередная гадость". В Крыму прокомментировали "мирный план" Зеленского
Предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским "мирный план" является частью его информационной войны, заявил глава крымского парламента Владимир... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T15:40+0300
2024-10-13T15:51+0300
спецоперация на украине
россия
украина
крым
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:0:1630:916_1920x0_80_0_0_090c6b151d075906a3958f0b88467013.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским "мирный план" является частью его информационной войны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Депутат также уточнил, что относится к инициативам главы киевского режима скептически, так как Зеленский лишь придумывает разные формулы. "Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит на линии боевого соприкосновения, именно там будет решаться исход этого противостояния. Мы уже знаем, как только Зеленский говорит о мире, значит, Америка уже подготовила для нас очередную гадость", - сказал Константинов агентству РИА Новости. По словам парламентария, Зеленский существует, пока есть война, а мир означает для него гибель. Константинов упомянул, что это и стало причиной пренебрежения украинским лидером Минских соглашений. Зеленский ранее сообщил, что "план победы" полностью готов. Он утверждал, что в план включает мощный пакет мер для принуждения России к завершению войны дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал его заявление, отметив, что Москва понимает ситуацию, продолжает специальную военную операцию и намерена достичь всех поставленных целей.
https://1prime.ru/20241005/ssha-852008224.html
украина
крым
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_75:0:1523:1086_1920x0_80_0_0_76aea44c91f33d0f70e24e957bbd80be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, крым, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ, США
15:40 13.10.2024 (обновлено: 15:51 13.10.2024)
 
"Очередная гадость". В Крыму прокомментировали "мирный план" Зеленского

Константинов: "мирный план" Зеленского является частью информационной войны

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским "мирный план" является частью его информационной войны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Депутат также уточнил, что относится к инициативам главы киевского режима скептически, так как Зеленский лишь придумывает разные формулы.
"Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит на линии боевого соприкосновения, именно там будет решаться исход этого противостояния. Мы уже знаем, как только Зеленский говорит о мире, значит, Америка уже подготовила для нас очередную гадость", - сказал Константинов агентству РИА Новости.
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
СМИ раскрыли сценарий войны США и России
5 октября, 10:08
По словам парламентария, Зеленский существует, пока есть война, а мир означает для него гибель. Константинов упомянул, что это и стало причиной пренебрежения украинским лидером Минских соглашений.
Зеленский ранее сообщил, что "план победы" полностью готов. Он утверждал, что в план включает мощный пакет мер для принуждения России к завершению войны дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал его заявление, отметив, что Москва понимает ситуацию, продолжает специальную военную операцию и намерена достичь всех поставленных целей.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАКРЫМСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала