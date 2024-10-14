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Автодилеры пожаловались на "потребительский экстремизм" россиян

Автодилеры пожаловались на "потребительский экстремизм" россиян - 14.10.2024, ПРАЙМ

Автодилеры пожаловались на "потребительский экстремизм" россиян

Рост "потребительского экстремизма" становится основной тенденцией на российском автомобильном рынке, заявил управляющий партнер компании "К.Л. Лигал Солюшнз"... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T16:36+0300

2024-10-14T16:36+0300

2024-10-14T16:36+0300

россия

авто

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Рост "потребительского экстремизма" становится основной тенденцией на российском автомобильном рынке, заявил управляющий партнер компании "К.Л. Лигал Солюшнз" Антон Киселев, его цитирует "Автостат".По словам Киселева, это явление связано с тем, что некоторые покупатели специально приобретают автомобили с дефектами, чтобы впоследствии предъявить иск дилеру и получить денежную компенсацию.Согласно российскому законодательству, если суд признает основания для расторжения договора и продавец не признает требования покупателя обоснованными, то покупатель вправе требовать один процент от стоимости автомобиля за каждый день, когда его требования не были удовлетворены.В издании заключили, что таким образом покупатели стараются получить существенные выплаты, особенно при покупке автомобиля дорогостоящих марок.

https://1prime.ru/20241011/avto-852128600.html

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россия, авто