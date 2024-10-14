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Важно не оружие, а софт. На Западе делают ставку на ИИ - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Важно не оружие, а софт. На Западе делают ставку на ИИ
Важно не оружие, а софт. На Западе делают ставку на ИИ - 14.10.2024, ПРАЙМ
Важно не оружие, а софт. На Западе делают ставку на ИИ
В Европе все больше внимания уделяется программному обеспечению, а не оружию, пишет ИноСМИ со ссылкой на американские СМИ. | 14.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В Европе все больше внимания уделяется программному обеспечению, а не оружию, пишет ИноСМИ со ссылкой на американские СМИ.В качестве примера названа компания Helsing, лидер в области искусственного интеллекта, которая активно внедряет его в военные системы. Компания обрабатывает миллионы данных с датчиков и систем вооружения.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramHelsing подписала контракты с британским, немецким, французским, эстонским и украинским правительствами. Она привлекла 450 миллионов евро от американской инвестиционной компании General Catalyst.Ранее многие технологические компании не хотели связываться с оборонкой, как Google в 2018 году. В Европе пока отсутствуют эффективные программы для инвестиций в инновационные оборонные технологии. В то же время Европейский инвестиционный банк отменил требование о 50% доходов от гражданских целей. Это показатель того, что после начала военных действий на Украине европейский менталитет начал меняться.Helsing уже получила контракты на модернизацию немецкого истребителя Eurofighter Electronic Warfare и создание инфраструктуры искусственного интеллекта для Future Combat Air System. Компания также работает над системой Wingman компании Airbus.Соучредитель и главный исполнительный директор Helsing Гундберт Шерф призывает Европу перестать стесняться вкладывать средства в вооруженные силы. Он считает, что Европа должна поддерживать свои вооруженные силы лучшими технологиями. Топ-менеджер подчеркнул необходимость технологического лидерства в ключевых областях, таких как искусственный интеллект."Либо мы верим в наши демократические вооруженные силы и поддерживаем их лучшими технологиями, либо мы должны вести другую дискуссию", — подчеркнул Шерф.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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оружие, европа, сша, впк, ии, it
оружие, ЕВРОПА, США, ВПК, ИИ, IT
11:51 14.10.2024
 
Важно не оружие, а софт. На Западе делают ставку на ИИ

В военной промышленности Европы все чаще прибегают к технологиям ИИ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В Европе все больше внимания уделяется программному обеспечению, а не оружию, пишет ИноСМИ со ссылкой на американские СМИ.
В качестве примера названа компания Helsing, лидер в области искусственного интеллекта, которая активно внедряет его в военные системы. Компания обрабатывает миллионы данных с датчиков и систем вооружения.
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Helsing подписала контракты с британским, немецким, французским, эстонским и украинским правительствами. Она привлекла 450 миллионов евро от американской инвестиционной компании General Catalyst.
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
FT: производители оружия в ЕС столкнулись с новой проблемой
09:34
Ранее многие технологические компании не хотели связываться с оборонкой, как Google в 2018 году. В Европе пока отсутствуют эффективные программы для инвестиций в инновационные оборонные технологии. В то же время Европейский инвестиционный банк отменил требование о 50% доходов от гражданских целей. Это показатель того, что после начала военных действий на Украине европейский менталитет начал меняться.
Helsing уже получила контракты на модернизацию немецкого истребителя Eurofighter Electronic Warfare и создание инфраструктуры искусственного интеллекта для Future Combat Air System. Компания также работает над системой Wingman компании Airbus.
Соучредитель и главный исполнительный директор Helsing Гундберт Шерф призывает Европу перестать стесняться вкладывать средства в вооруженные силы. Он считает, что Европа должна поддерживать свои вооруженные силы лучшими технологиями. Топ-менеджер подчеркнул необходимость технологического лидерства в ключевых областях, таких как искусственный интеллект.
"Либо мы верим в наши демократические вооруженные силы и поддерживаем их лучшими технологиями, либо мы должны вести другую дискуссию", — подчеркнул Шерф.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
оружиеЕВРОПАСШАВПКИИIT
 
 
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