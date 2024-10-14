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В России появился новый кроссовер Geely Cityray - 14.10.2024, ПРАЙМ
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В России появился новый кроссовер Geely Cityray
В России появился новый кроссовер Geely Cityray - 14.10.2024, ПРАЙМ
В России появился новый кроссовер Geely Cityray
Российским дилерам начал поступать новый кроссовер Geely Cityray — новинка, например, появилась в петербургском дилерском центре "Прагматика Василеостровский",... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T10:19+0300
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авто
geely
китайские авто
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российским дилерам начал поступать новый кроссовер Geely Cityray — новинка, например, появилась в петербургском дилерском центре "Прагматика Василеостровский", пишет "Автостат".Автомобили в первой поставке представлены в комплектациях Flagship и Flagship Sport – с белым, серым и голубым цветом кузова.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЦеновой сегмент, где представлен кроссовер, дает ему возможность заметно стартовать на рынке, считает коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский.По его словам, ядро целевой аудитории Geely Cityray – автолюбители 30–45 лет, но автомобиль будет интересен и более опытным водителям. Он рассчитывает на приверженцев марки Geely, которые оценят технические характеристики кроссовера, а по мере повышения узнаваемости автомобиля и оценки со стороны пользователей, его аудитория будет расширяться.Он прогнозирует, что Geely Cityray может занять 15% от общего объема продаж бренда Geely в стране уже в 2025 году. Среди конкурентов Geely Cityray он назвал некоторые кроссоверы брендов КНР, вышедшие на рынок за последний год.
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авто, geely, китайские авто
Авто, Geely, китайские авто
10:19 14.10.2024
 
В России появился новый кроссовер Geely Cityray

Российским дилерам начал поступать новый кроссовер Geely Cityray

© Фото : GeelyАвтомобиль Geely Cityray
Автомобиль Geely Cityray - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© Фото : Geely
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российским дилерам начал поступать новый кроссовер Geely Cityray — новинка, например, появилась в петербургском дилерском центре "Прагматика Василеостровский", пишет "Автостат".
Автомобили в первой поставке представлены в комплектациях Flagship и Flagship Sport – с белым, серым и голубым цветом кузова.
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Ценовой сегмент, где представлен кроссовер, дает ему возможность заметно стартовать на рынке, считает коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский.
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По его словам, ядро целевой аудитории Geely Cityray – автолюбители 30–45 лет, но автомобиль будет интересен и более опытным водителям. Он рассчитывает на приверженцев марки Geely, которые оценят технические характеристики кроссовера, а по мере повышения узнаваемости автомобиля и оценки со стороны пользователей, его аудитория будет расширяться.
Он прогнозирует, что Geely Cityray может занять 15% от общего объема продаж бренда Geely в стране уже в 2025 году. Среди конкурентов Geely Cityray он назвал некоторые кроссоверы брендов КНР, вышедшие на рынок за последний год.
 
АвтоGeelyкитайские авто
 
 
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