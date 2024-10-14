https://1prime.ru/20241014/krossover-852159874.html

В России появился новый кроссовер Geely Cityray

В России появился новый кроссовер Geely Cityray - 14.10.2024, ПРАЙМ

В России появился новый кроссовер Geely Cityray

Российским дилерам начал поступать новый кроссовер Geely Cityray — новинка, например, появилась в петербургском дилерском центре "Прагматика Василеостровский",... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T10:19+0300

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авто

geely

китайские авто

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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российским дилерам начал поступать новый кроссовер Geely Cityray — новинка, например, появилась в петербургском дилерском центре "Прагматика Василеостровский", пишет "Автостат".Автомобили в первой поставке представлены в комплектациях Flagship и Flagship Sport – с белым, серым и голубым цветом кузова.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЦеновой сегмент, где представлен кроссовер, дает ему возможность заметно стартовать на рынке, считает коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский.По его словам, ядро целевой аудитории Geely Cityray – автолюбители 30–45 лет, но автомобиль будет интересен и более опытным водителям. Он рассчитывает на приверженцев марки Geely, которые оценят технические характеристики кроссовера, а по мере повышения узнаваемости автомобиля и оценки со стороны пользователей, его аудитория будет расширяться.Он прогнозирует, что Geely Cityray может занять 15% от общего объема продаж бренда Geely в стране уже в 2025 году. Среди конкурентов Geely Cityray он назвал некоторые кроссоверы брендов КНР, вышедшие на рынок за последний год.

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авто, geely, китайские авто