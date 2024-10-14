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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 15 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 15 октября - 14.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 15 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,35 копейки - до 13,4987 рубля, курс доллара - на 3,35 копейки, до 96,1021 рубля, курс... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T17:28+0300
2024-10-14T17:28+0300
2024-10-14T17:28+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,35 копейки - до 13,4987 рубля, курс доллара - на 3,35 копейки, до 96,1021 рубля, курс евро - на 37,59 копейки, до 105,4854 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 15 октября
Официальный курс юаня на вторник - 13,50 руб, доллара - 96,10 руб, евро - 105,49 руб
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,35 копейки - до 13,4987 рубля, курс доллара - на 3,35 копейки, до 96,1021 рубля, курс евро - на 37,59 копейки, до 105,4854 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.