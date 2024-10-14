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Россия сократила добычу нефти в сентябре, заявили в ОПЕК
Россия сократила добычу нефти в сентябре, заявили в ОПЕК - 14.10.2024, ПРАЙМ
Россия сократила добычу нефти в сентябре, заявили в ОПЕК
Добыча нефти в России в сентябре снизилась по сравнению с предшествующим месяцем на 28 тысяч баррелей в сутки и составила 9,001 миллиона баррелей в день, такая... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T14:36+0300
2024-10-14T14:36+0300
2024-10-14T14:36+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в сентябре снизилась по сравнению с предшествующим месяцем на 28 тысяч баррелей в сутки и составила 9,001 миллиона баррелей в день, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. Согласно приложенным таблицам, добыча нефти в России в сентябре снизилась к августу на 28 тысяч баррелей в сутки - до 9,001 миллиона баррелей. При этом данные о добыче конденсата не приводятся. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не охваченных квотами Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с декабря.
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россия, нефть, опек
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ОПЕК
Россия сократила добычу нефти в сентябре, заявили в ОПЕК
ОПЕК: добыча нефти в России в сентябре снизилась к августу до 9,001 млн б/с
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в сентябре снизилась по сравнению с предшествующим месяцем на 28 тысяч баррелей в сутки и составила 9,001 миллиона баррелей в день, такая оценка приводится в докладе ОПЕК.
Согласно приложенным таблицам, добыча нефти в России в сентябре снизилась к августу на 28 тысяч баррелей в сутки - до 9,001 миллиона баррелей. При этом данные о добыче конденсата не приводятся.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не охваченных квотами Иран, Венесуэлу и Ливию.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с декабря.