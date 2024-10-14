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ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ - 14.10.2024, ПРАЙМ

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+

ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ по итогам года - на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 53,1 миллиона баррелей в день, следует из октябрьского | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T14:37+0300

2024-10-14T14:37+0300

2024-10-14T14:37+0300

энергетика

опек

нефть

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ по итогам года - на 1,23 миллиона баррелей в сутки, до 53,1 миллиона баррелей в день, следует из октябрьского доклада организации. "Предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в Декларацию о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.), как ожидается, вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2024 году, без изменений по сравнению с оценкой прошлого месяца", - говорится в докладе. Основными источниками роста добычи в организации назвали США, Канаду, Бразилию и Китай. В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 53,07 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 1,23 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи и ее объем на этом же уровне. Прогноз добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 2025 год также не изменился: как ожидается, показатель вырастет на 1,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, до 54,2 миллиона. Годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Норвегии.

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опек, нефть