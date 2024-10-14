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Цены на нефть стремительно снижаются - 14.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241014/neft-852174689.html
Цены на нефть стремительно снижаются
Цены на нефть стремительно снижаются - 14.10.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть стремительно снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на 2% на опасениях инвесторов относительно восстановления экономики Китая, свидетельствуют данные торгов и | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T20:01+0300
2024-10-14T20:02+0300
экономика
нефть
цены
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на 2% на опасениях инвесторов относительно восстановления экономики Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.20 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 2,18%, до 77,32 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,32%, до 73,81 доллара. Китай является крупнейшим потребителем и импортером нефти, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономического состояния страны. Так, опубликованные ранее в понедельник данные главного таможенного управления страны показали, что Китай за январь-сентябрь текущего года импортировал 412,388 миллиона тонн нефти, снизив объем импорта нефти в натуральном выражении на 2,8%, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 248,724 миллиарда долларов, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в сентябре Китай импортировал 45,48 миллиона тонн нефти на 25,734 миллиарда долларов. Инвесторы обратили внимание на проведение в субботу брифинга правительством КНР по вопросам стимулирования экономики страны. Власти Китая пообещали оказать дополнительную поддержку испытывающему трудности сектору недвижимости и высказались в отношении увеличения государственных заимствований, однако на брифинге не была названа сумма новой поддержки, которую ожидали рынки. "Низкий экономический рост в Китае и недостаточность его финансового стимулирования вызывают сомнения относительно восстановления экономики страны. Отсутствие уверенности в способности Китая стимулировать свою экономику привело к ожидаемому снижению спроса на нефть, что негативно отразилось на ценах на нефть на международных рынках", - цитирует портал MarketWatch рыночного аналитика XS.com Антонио Эрнесто Ди Джакомо (Antonio Ernesto Di Giacomo).
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нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
20:01 14.10.2024 (обновлено: 20:02 14.10.2024)
 
Цены на нефть стремительно снижаются

Цены на нефть снижаются на опасениях вокруг восстановления экономики Китая

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на 2% на опасениях инвесторов относительно восстановления экономики Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 19.20 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 2,18%, до 77,32 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,32%, до 73,81 доллара.
Китай является крупнейшим потребителем и импортером нефти, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономического состояния страны. Так, опубликованные ранее в понедельник данные главного таможенного управления страны показали, что Китай за январь-сентябрь текущего года импортировал 412,388 миллиона тонн нефти, снизив объем импорта нефти в натуральном выражении на 2,8%, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 248,724 миллиарда долларов, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в сентябре Китай импортировал 45,48 миллиона тонн нефти на 25,734 миллиарда долларов.
Инвесторы обратили внимание на проведение в субботу брифинга правительством КНР по вопросам стимулирования экономики страны. Власти Китая пообещали оказать дополнительную поддержку испытывающему трудности сектору недвижимости и высказались в отношении увеличения государственных заимствований, однако на брифинге не была названа сумма новой поддержки, которую ожидали рынки.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году
14:37
"Низкий экономический рост в Китае и недостаточность его финансового стимулирования вызывают сомнения относительно восстановления экономики страны. Отсутствие уверенности в способности Китая стимулировать свою экономику привело к ожидаемому снижению спроса на нефть, что негативно отразилось на ценах на нефть на международных рынках", - цитирует портал MarketWatch рыночного аналитика XS.com Антонио Эрнесто Ди Джакомо (Antonio Ernesto Di Giacomo).
 
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