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Цены на нефть стремительно снижаются

Цены на нефть стремительно снижаются - 14.10.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть стремительно снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на 2% на опасениях инвесторов относительно восстановления экономики Китая, свидетельствуют данные торгов и | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T20:01+0300

2024-10-14T20:01+0300

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экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на 2% на опасениях инвесторов относительно восстановления экономики Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.20 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 2,18%, до 77,32 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,32%, до 73,81 доллара. Китай является крупнейшим потребителем и импортером нефти, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономического состояния страны. Так, опубликованные ранее в понедельник данные главного таможенного управления страны показали, что Китай за январь-сентябрь текущего года импортировал 412,388 миллиона тонн нефти, снизив объем импорта нефти в натуральном выражении на 2,8%, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 248,724 миллиарда долларов, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в сентябре Китай импортировал 45,48 миллиона тонн нефти на 25,734 миллиарда долларов. Инвесторы обратили внимание на проведение в субботу брифинга правительством КНР по вопросам стимулирования экономики страны. Власти Китая пообещали оказать дополнительную поддержку испытывающему трудности сектору недвижимости и высказались в отношении увеличения государственных заимствований, однако на брифинге не была названа сумма новой поддержки, которую ожидали рынки. "Низкий экономический рост в Китае и недостаточность его финансового стимулирования вызывают сомнения относительно восстановления экономики страны. Отсутствие уверенности в способности Китая стимулировать свою экономику привело к ожидаемому снижению спроса на нефть, что негативно отразилось на ценах на нефть на международных рынках", - цитирует портал MarketWatch рыночного аналитика XS.com Антонио Эрнесто Ди Джакомо (Antonio Ernesto Di Giacomo).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, цены