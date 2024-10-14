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Добыча нефти ОПЕК+ в сентябре снизилась
Добыча нефти ОПЕК+ в сентябре снизилась - 14.10.2024, ПРАЙМ
Добыча нефти ОПЕК+ в сентябре снизилась
Добыча нефти ОПЕК+ в сентябре снизилась на 557 тысячи баррелей в сутки к августу - до 40,1 миллиона баррелей в сутки, при этом страны - участницы нефтяной... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T14:34+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в сентябре снизилась на 557 тысячи баррелей в сутки к августу - до 40,1 миллиона баррелей в сутки, при этом страны - участницы нефтяной сделки добывали с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства на 119 тысяч баррелей в сутки меньше, чем договорились, следует из данных октябрьского доклада ОПЕК. Согласно материалам организации, в августе добыча ОПЕК+ составила 40,661 миллиона баррелей в сутки, а в сентябре - 40,104 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, снижение добычи составило 557 тысяч баррелей в сутки. Добыча только в ОПЕК снизилась на 604 тысячи баррелей в сутки, до 26,044 миллиона баррелей в сутки за счет Ливии, Ирака, Нигерии и Саудовской Аравии. А вне ОПЕК - выросла на 47 тысяч баррелей в сутки, до 14,06 миллиона баррелей в сутки, за счет Казахстана. При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года на 2,906 миллиона баррелей, не считая добровольных ограничений, а с их учетом, а также в соответствии с планами по компенсации перепроизводства Ирака и Казахстана - на 6,842 миллиона баррелей в сутки. По факту же сокращение составило 6,961 миллиона. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 119 тысяч баррелей в сутки меньше, чем установленные для них целевые уровни. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с декабря. Россия, Ирак и Казахстан в этом году столкнулись с превышением целевых уровней по добыче нефти, поэтому подготовили и представили секретариату ОПЕК планы по компенсации. В сентябре Ирак сокращал нефтепроизводство дополнительно на 95 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан - на 28 тысяч баррелей в сутки. Россия присоединится к компенсациям в октябре.
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россия, опек, нефть
Энергетика, РОССИЯ, ОПЕК, Нефть
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в сентябре снизилась на 557 тысячи баррелей в сутки к августу - до 40,1 миллиона баррелей в сутки, при этом страны - участницы нефтяной сделки добывали с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства на 119 тысяч баррелей в сутки меньше, чем договорились, следует из данных октябрьского доклада ОПЕК.
Согласно материалам организации, в августе добыча ОПЕК+ составила 40,661 миллиона баррелей в сутки, а в сентябре - 40,104 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, снижение добычи составило 557 тысяч баррелей в сутки. Добыча только в ОПЕК снизилась на 604 тысячи баррелей в сутки, до 26,044 миллиона баррелей в сутки за счет Ливии, Ирака, Нигерии и Саудовской Аравии. А вне ОПЕК - выросла на 47 тысяч баррелей в сутки, до 14,06 миллиона баррелей в сутки, за счет Казахстана.
При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года на 2,906 миллиона баррелей, не считая добровольных ограничений, а с их учетом, а также в соответствии с планами по компенсации перепроизводства Ирака и Казахстана - на 6,842 миллиона баррелей в сутки. По факту же сокращение составило 6,961 миллиона. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 119 тысяч баррелей в сутки меньше, чем установленные для них целевые уровни.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с декабря.
Россия, Ирак и Казахстан в этом году столкнулись с превышением целевых уровней по добыче нефти, поэтому подготовили и представили секретариату ОПЕК планы по компенсации. В сентябре Ирак сокращал нефтепроизводство дополнительно на 95 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан - на 28 тысяч баррелей в сутки. Россия присоединится к компенсациям в октябре.