https://1prime.ru/20241014/opek-852165434.html

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году - 14.10.2024, ПРАЙМ

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года - на 106 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает увеличения спроса на 1,9 миллиона... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T14:37+0300

2024-10-14T14:37+0300

2024-10-14T14:37+0300

энергетика

опек

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/52/834885291_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_fcd51106228eb0e10a08f8ea1bb67df7.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года - на 106 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает увеличения спроса на 1,9 миллиона баррелей в сутки, до 104,14 миллиона, говорится в октябрьском докладе организации. "Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год пересмотрен в сторону снижения - на 106 тысяч баррелей в сутки - по сравнению с оценкой предыдущего месяца, в основном из-за анализа фактических данных и снижения ожиданий относительно спроса на нефть в некоторых регионах. Мировой спрос на нефть, по прогнозам, вырастет примерно на 1,9 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении", - сообщается в докладе. Соответственно, организация ожидает, что мировой спрос на нефть по итогам года составит 104,14 миллиона баррелей в сутки, увеличившись со 102,21 миллиона баррелей в прошлом году, следует из приложенных таблиц. По прогнозам, показатель в странах ОЭСР увеличится более чем на 0,1 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, причем основной прирост спроса придется на Северную Америку. Однако в европейский странах, входящих в ОЭСР, ожидается небольшое снижение потребления нефти. А в странах, не входящих в ОЭСР, спрос на нефть увеличится примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки за счет Китая, Индии, Ближнего Востока, других азиатских стран, а также Латинской Америки. При этом в 2025 году ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 1,6 миллиона баррелей в сутки, снизив ожидания на 102 тысячи баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем. Предполагается, что в ОЭСР спрос будет расти примерно на 0,1 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в организацию, - на 1,5 миллиона.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

опек, нефть