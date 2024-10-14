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ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году - 14.10.2024, ПРАЙМ
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года - на 106 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает увеличения спроса на 1,9 миллиона... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T14:37+0300
2024-10-14T14:37+0300
энергетика
опек
нефть
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года - на 106 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает увеличения спроса на 1,9 миллиона баррелей в сутки, до 104,14 миллиона, говорится в октябрьском докладе организации. "Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год пересмотрен в сторону снижения - на 106 тысяч баррелей в сутки - по сравнению с оценкой предыдущего месяца, в основном из-за анализа фактических данных и снижения ожиданий относительно спроса на нефть в некоторых регионах. Мировой спрос на нефть, по прогнозам, вырастет примерно на 1,9 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении", - сообщается в докладе. Соответственно, организация ожидает, что мировой спрос на нефть по итогам года составит 104,14 миллиона баррелей в сутки, увеличившись со 102,21 миллиона баррелей в прошлом году, следует из приложенных таблиц. По прогнозам, показатель в странах ОЭСР увеличится более чем на 0,1 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, причем основной прирост спроса придется на Северную Америку. Однако в европейский странах, входящих в ОЭСР, ожидается небольшое снижение потребления нефти. А в странах, не входящих в ОЭСР, спрос на нефть увеличится примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки за счет Китая, Индии, Ближнего Востока, других азиатских стран, а также Латинской Америки. При этом в 2025 году ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 1,6 миллиона баррелей в сутки, снизив ожидания на 102 тысячи баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем. Предполагается, что в ОЭСР спрос будет расти примерно на 0,1 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в организацию, - на 1,5 миллиона.
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опек, нефть
Энергетика, ОПЕК, Нефть
14:37 14.10.2024
 
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 г до 1,9 млн б/с

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года - на 106 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает увеличения спроса на 1,9 миллиона баррелей в сутки, до 104,14 миллиона, говорится в октябрьском докладе организации.
"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год пересмотрен в сторону снижения - на 106 тысяч баррелей в сутки - по сравнению с оценкой предыдущего месяца, в основном из-за анализа фактических данных и снижения ожиданий относительно спроса на нефть в некоторых регионах. Мировой спрос на нефть, по прогнозам, вырастет примерно на 1,9 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении", - сообщается в докладе.
Соответственно, организация ожидает, что мировой спрос на нефть по итогам года составит 104,14 миллиона баррелей в сутки, увеличившись со 102,21 миллиона баррелей в прошлом году, следует из приложенных таблиц.
По прогнозам, показатель в странах ОЭСР увеличится более чем на 0,1 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, причем основной прирост спроса придется на Северную Америку. Однако в европейский странах, входящих в ОЭСР, ожидается небольшое снижение потребления нефти. А в странах, не входящих в ОЭСР, спрос на нефть увеличится примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки за счет Китая, Индии, Ближнего Востока, других азиатских стран, а также Латинской Америки.
При этом в 2025 году ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 1,6 миллиона баррелей в сутки, снизив ожидания на 102 тысячи баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем. Предполагается, что в ОЭСР спрос будет расти примерно на 0,1 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в организацию, - на 1,5 миллиона.
 
ЭнергетикаОПЕКНефть
 
 
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