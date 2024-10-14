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Россия и Центральная Азия в августе снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Россия и Центральная Азия в августе снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК
Россия и Центральная Азия в августе снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК - 14.10.2024, ПРАЙМ
Россия и Центральная Азия в августе снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК
Россия и Центральная Азия в августе снизили совокупный объем экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 6,1 миллиона баррелей в... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T15:09+0300
2024-10-14T15:09+0300
энергетика
россия
нефть
опек
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в августе снизили совокупный объем экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 6,1 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в октябрьском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии снизился в августе на 0,3 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 4,6% по сравнению с предшествовавшим месяцем, в среднем до 6,1 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем прошлого года эти поставки в целом не изменились. При этом экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в августе показал рост на 379 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, или на 15%, в среднем почти до 2,1 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК также сообщает, что Россия остается главным поставщиком нефти в Китай. В августе ее доля в китайском импорте составила 19% после 18% месяцем ранее и 20% в августе прошлого года. Также Россия сохраняет первенство по поставкам в Индию - 40% в индийских закупках нефти после 45% в июле.
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россия, нефть, опек
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ОПЕК
15:09 14.10.2024
 
Россия и Центральная Азия в августе снизили экспорт нефти, заявили в ОПЕК

ОПЕК: Россия и Центральная Азия в августе снизили экспорт нефти на 4,6% к июлю

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота буровых установок.
Работа буровых установок. - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в августе снизили совокупный объем экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 6,1 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в октябрьском докладе ОПЕК.
"Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии снизился в августе на 0,3 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 4,6% по сравнению с предшествовавшим месяцем, в среднем до 6,1 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе.
Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем прошлого года эти поставки в целом не изменились.
При этом экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в августе показал рост на 379 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, или на 15%, в среднем почти до 2,1 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК также сообщает, что Россия остается главным поставщиком нефти в Китай. В августе ее доля в китайском импорте составила 19% после 18% месяцем ранее и 20% в августе прошлого года. Также Россия сохраняет первенство по поставкам в Индию - 40% в индийских закупках нефти после 45% в июле.
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьОПЕК
 
 
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