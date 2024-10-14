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Переиграли Запад. У России прочные позиции благодаря военной экономике

Переиграли Запад. У России прочные позиции благодаря военной экономике - 14.10.2024, ПРАЙМ

Переиграли Запад. У России прочные позиции благодаря военной экономике

Россия увеличила оборонный бюджет на 2025 год, что свидетельствует о её экономической стабильности, пишет британское издание New Statesman. | 14.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Россия увеличила оборонный бюджет на 2025 год, что свидетельствует о её экономической стабильности, пишет британское издание New Statesman.МВФ прогнозирует рост российской экономики быстрее, чем у других крупных членов G7. Военная экономика России приносит значительные доходы, несмотря на санкции.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСо своей стороны, Запад не готов перейти на военные рельсы, как Россия, из-за экономических трудностей. Германия сокращает бюджет помощи Украине. США и Европа не хотят вступать в непосредственную войну с Россией.В Германии растёт поддержка мирной конференции и оппозиция отправке оружия Киеву. Канцлер Олаф Шольц стремится к завершению конфликта до выборов. ФРГ не готова повышать налоги или сокращать расходы для поддержки Украины.Стратегические ошибки Запада, по мнению автора, в том, что Запад недооценил военную экономику России и переоценил свою способность вовлечь другие страны в альянс. Россия же тем временем укрепляет связи с Китаем, Ираном и Северной Кореей, что усиливает её влияние.Европа расколота. Например, Австрия зависит от российского газа, что может негативно сказаться на её экономике. Ей придется закупать газ на мировых рынках через третьих лиц по более высокой цене Формирование нового правительства Австрии может усложнить этот процесс. В Вене одерживают верх силы, выступающие за то, чтобы прекратить поставки оружия УкраинеСловакия и Венгрия руководят политики, дружественные Кремлю, утверждает автор. Польша также изменила тон, прекратив поставки оружия УкраинеПо мнению автора, пора задуматься о завершающих фазах конфликта. Максималистские позиции к успеху не приведут. Лучшим способом продвинуться вперед будет переход к обороне — то есть остановка натиска России и наращивание западной военной помощи. Автор исходит из того, что для защиты территории требуется меньше войск, чем для ее захвата. При этом легче обеспечить политическое большинство в поддержку стратегии с реальными шансами на успех."Даже такая относительно скромная цель потребует увеличения расходов на оборону; вариант недешевый и не подразумевающий капитуляцию. Если Запад не сменит курс, то с высокой долей вероятности в гляделки все же проиграет", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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