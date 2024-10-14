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Рынок набирается сил: все очень интересно

Рынок набирается сил: все очень интересно - 14.10.2024, ПРАЙМ

Рынок набирается сил: все очень интересно

В пятницу, 11 октября, по итогам дня рубль еще отвоевал ранее утраченные позиции. Пара доллар/рубль снизилась на 0,42%, до 95,11 руб., евро/рубль - на 0,50%, до | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T08:59+0300

2024-10-14T08:59+0300

2024-10-14T08:59+0300

мнения аналитиков

рынок

нефть

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В пятницу, 11 октября, по итогам дня рубль еще отвоевал ранее утраченные позиции. Пара доллар/рубль снизилась на 0,42%, до 95,11 руб., евро/рубль - на 0,50%, до 103,92 руб., юань/рубль - на 0,37%, до 13,46 руб. ЦБ России установил официальные курсы на выходные и понедельник: доллар - 96,0686 руб., евро - 105,1095 руб. Банк России опубликовал оценку платежного баланса, согласно которой положительное сальдо счета текущих операций РФ за январь-сентябрь 2024 года достигло $50,6 млрд, что в 1,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года ($38,8 млрд). Основным фактором роста профицита стало увеличение положительного сальдо торгового баланса, связанное с сокращением импорта товаров, а также некоторое снижение дефицита баланса первичных и вторичных доходов.Баррель Brent подешевел на 0,45%, до $79,04. В понедельник, 14 октября, цена упала на 1,6%, до $77,52. Падение могла вызвать китайская статистика по индексу потребительских цен (ИПЦ) в Китае за сентябрь, опубликованная в воскресенье, которая оказалась ниже ожиданий. Согласно информации Национального бюро статистики Китая, месячный ИПЦ в сентябре остался на нулевом уровне, снизившись с августовского показателя в 0,4%. Годовой темп инфляции составил 0,4%, что ниже прогнозируемых 0,6%. Индекс цен производителей (ИЦП) снизился на 2,8% в годовом исчислении, что превышает предыдущее снижение на 1,8% и ожидания аналитиков в 2,5%.Давление на цены нефти также оказывает неопределенность вокруг планов экономического стимулирования в Китае, что вызывает опасения относительно спроса в крупнейшей стране-импортере нефти.Однако после брифинга Министерства финансов Китая в субботу Всекитайское собрание народных представителей выразило оптимизм. Министерство объявило о планах выпуска специальных облигаций для поддержки рекапитализации банков и стабилизации рынка недвижимости, хотя конкретные цифры не были озвучены.Падение цен на нефть может быть ограничено из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В пятницу США расширили санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на ракетную атаку Ирана на Израиль. Трейдеры ожидают возможных действий Израиля в отношении Ирана. Пара доллар/рубль скорректировалась до 94,41 руб. и сейчас торгуется на уровне 95,11 руб. Следим за отметкой 95,70 руб. Если цена останется ниже нее в течение двух дней, значит, буду рассматривать укрепление рубля до 92,80 руб., при оптимистическом сценарии - до 92,10 руб. Факторы, влияющие на динамику курса рубля, не изменились. На цену больше влияет спрос со стороны импортеров и предложение валюты со стороны экспортеров. Поскольку сейчас доля внешнеторговых операций резко возросла, то предложение ограничено. К тому же российское правительство упростило правила обязательной продажи валютной выручки от экспортных контрактов. После нового постановления, опубликованного в пятницу, крупные экспортеры должны продавать на внутреннем рынке не менее 25% своей валютной выручки в течение 30 дней, вместо прежних 50%. При этом обязательство по репатриации 40% валютной выручки через уполномоченные банки остается в силе. В октябре 2023 года президент Владимир Путин потребовал, чтобы часть валютной выручки возвращалась в Россию для поддержания курса рубля. Первоначально ограничительные меры должны были действовать до 30 апреля 2024 года, но их продлили до 30 апреля 2025 года. Индекс Мосбиржи снизился на 0,25%, до 2754,52 п., индекс РТС вырос на 0,96%, до 903,24 п. Индекс Мосбиржи нащупал поддержку на 2735 п. Учитывая, что рубль укрепляется и дешевеет нефть, возросли риски падения индекса до 2615 п. Поддержка сильная, поэтому покупатели бросят все силы на ее защиту. Если не получится защитить, то среди мелких инвесторов начнется паника. Сбрасывая акции они сами вызовут краткосрочный обвал рынка, чтобы у них все купили крупные игроки.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, рынок, нефть