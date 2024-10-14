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Автовладельцам рассказали, как выбрать зимние шины
Автовладельцам рассказали, как выбрать зимние шины - 14.10.2024, ПРАЙМ
Автовладельцам рассказали, как выбрать зимние шины
При выборе зимних шин следует иметь в виду, что у дешевых шин пробег будет в два раза больше, чем у премиальных, , рассказал "Известиям" собственник и... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T11:36+0300
2024-10-14T11:36+0300
2024-10-14T11:36+0300
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зимние шины
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. При выборе зимних шин следует иметь в виду, что у дешевых шин пробег будет в два раза больше, чем у премиальных, , рассказал "Известиям" собственник и руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев.По его словам, у бюджетных шин такие характеристики, как сцепление, управляемость, тормозной путь, значительно хуже, чем на хорошей и качественной — на бюджетном сегменте всегда количество шипов меньше.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУсловия эксплуатации авто в холодное время года гораздо сложнее, чем в теплый период — такие факторы, как гололед, снег, метель, усложняют жизнь водителю, поэтому требования к качеству резины повышенные, объяснил Погуляев.Эксперт уточнил, что малоизвестные бренды могут быть ошипованны вручную, следовательно, есть риск неравномерной установки шипов — например, один шип смотрит влево, другой вправо, неодинаковая высота. Следовательно, лучше выбирать и покупать резину в офлайн-магазине, внимательно осмотрев товар.Он добавил, что чем больше вес резины, тем сильнее трение, быстрее износ. Немного увеличивается и тормозной путь. Возникает увеличенная нагрузка на подшипники, стойки и другие элементы.По словам эксперта, китайские премиальные бренды уже предлагают достойное качество, хорошая китайская резина стоит примерно так же, как средняя корейская или японская.Также он обратил внимание на то, что пробег у дешевых шин будет в два раза меньше.Погуляев отметил, что если бюджет покупки небольшой, то следует присмотреться к среднему сегменту — там в основном идет клиновой рисунок, оптимальный для зимних шин. Он позволяет лучше пробивать снег и лучше чистится. Поэтому при выборе резины не стоит ориентироваться на шумность. "Хороший подход, когда на зиму берут резину поуже. В этом случае сцепление с дорогой будет лучше. При этом не имеет значения размер или высота шипов, главное — их количество, его рисунок и состав", — объяснил он.
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авто, шины, автомобильные шины, зимние шины
Авто, шины, автомобильные шины, зимние шины
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ.
При выборе зимних шин следует иметь в виду, что у дешевых шин пробег будет в два раза больше, чем у премиальных, , рассказал "Известиям"
собственник и руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев.
По его словам, у бюджетных шин такие характеристики, как сцепление, управляемость, тормозной путь, значительно хуже, чем на хорошей и качественной — на бюджетном сегменте всегда количество шипов меньше.
Условия эксплуатации авто в холодное время года гораздо сложнее, чем в теплый период — такие факторы, как гололед, снег, метель, усложняют жизнь водителю, поэтому требования к качеству резины повышенные, объяснил Погуляев.
Эксперт уточнил, что малоизвестные бренды могут быть ошипованны вручную, следовательно, есть риск неравномерной установки шипов — например, один шип смотрит влево, другой вправо, неодинаковая высота. Следовательно, лучше выбирать и покупать резину в офлайн-магазине, внимательно осмотрев товар.
Он добавил, что чем больше вес резины, тем сильнее трение, быстрее износ. Немного увеличивается и тормозной путь. Возникает увеличенная нагрузка на подшипники, стойки и другие элементы.
По словам эксперта, китайские премиальные бренды уже предлагают достойное качество, хорошая китайская резина стоит примерно так же, как средняя корейская или японская.
Также он обратил внимание на то, что пробег у дешевых шин будет в два раза меньше.
Погуляев отметил, что если бюджет покупки небольшой, то следует присмотреться к среднему сегменту — там в основном идет клиновой рисунок, оптимальный для зимних шин. Он позволяет лучше пробивать снег и лучше чистится. Поэтому при выборе резины не стоит ориентироваться на шумность. "Хороший подход, когда на зиму берут резину поуже. В этом случае сцепление с дорогой будет лучше. При этом не имеет значения размер или высота шипов, главное — их количество, его рисунок и состав", — объяснил он.