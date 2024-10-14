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Автовладельцам рассказали, как выбрать зимние шины

Автовладельцам рассказали, как выбрать зимние шины - 14.10.2024, ПРАЙМ

Автовладельцам рассказали, как выбрать зимние шины

При выборе зимних шин следует иметь в виду, что у дешевых шин пробег будет в два раза больше, чем у премиальных, , рассказал "Известиям" собственник и... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T11:36+0300

2024-10-14T11:36+0300

2024-10-14T11:36+0300

авто

шины

автомобильные шины

зимние шины

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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. При выборе зимних шин следует иметь в виду, что у дешевых шин пробег будет в два раза больше, чем у премиальных, , рассказал "Известиям" собственник и руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев.По его словам, у бюджетных шин такие характеристики, как сцепление, управляемость, тормозной путь, значительно хуже, чем на хорошей и качественной — на бюджетном сегменте всегда количество шипов меньше.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУсловия эксплуатации авто в холодное время года гораздо сложнее, чем в теплый период — такие факторы, как гололед, снег, метель, усложняют жизнь водителю, поэтому требования к качеству резины повышенные, объяснил Погуляев.Эксперт уточнил, что малоизвестные бренды могут быть ошипованны вручную, следовательно, есть риск неравномерной установки шипов — например, один шип смотрит влево, другой вправо, неодинаковая высота. Следовательно, лучше выбирать и покупать резину в офлайн-магазине, внимательно осмотрев товар.Он добавил, что чем больше вес резины, тем сильнее трение, быстрее износ. Немного увеличивается и тормозной путь. Возникает увеличенная нагрузка на подшипники, стойки и другие элементы.По словам эксперта, китайские премиальные бренды уже предлагают достойное качество, хорошая китайская резина стоит примерно так же, как средняя корейская или японская.Также он обратил внимание на то, что пробег у дешевых шин будет в два раза меньше.Погуляев отметил, что если бюджет покупки небольшой, то следует присмотреться к среднему сегменту — там в основном идет клиновой рисунок, оптимальный для зимних шин. Он позволяет лучше пробивать снег и лучше чистится. Поэтому при выборе резины не стоит ориентироваться на шумность. "Хороший подход, когда на зиму берут резину поуже. В этом случае сцепление с дорогой будет лучше. При этом не имеет значения размер или высота шипов, главное — их количество, его рисунок и состав", — объяснил он.

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