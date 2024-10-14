https://1prime.ru/20241014/svo-852173019.html

"Мы профукали". Полковник СБУ объяснил, что произошло в Курской области

"Мы профукали". Полковник СБУ объяснил, что произошло в Курской области - 14.10.2024, ПРАЙМ

"Мы профукали". Полковник СБУ объяснил, что произошло в Курской области

Операции формирований Вооруженных сил Украины на Курскую область полностью провалилась. Такое заявление в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт" сделал полковник... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T17:54+0300

2024-10-14T17:54+0300

2024-10-14T18:01+0300

спецоперация на украине

курская область

всу

экспертное мнение

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Операции формирований Вооруженных сил Украины на Курскую область полностью провалилась. Такое заявление в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт" сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.Он отметил, что уже говорил, что "по итогу мы (ВСУ - прим. ред.) займем маленький плацдарм в районе Суджи <…> и все, и нас оттуда выбьют". "Мы не получили военного никакого преимущества, политическое и психологическое — мы профукали", — добавил Стариков.Он считает, что операция украинских войск в Курской области к сегодняшнему дню сама по себе превратилась из наступательной в оборонительную. Более того, подразделения ВСУ испытывают нехватку ресурсов для удержания позиций по всей линии фронта, поэтому позиции переходят в очаги, сказал Стариков.Два дня назад заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВС России освободили в Курской области 19 населенных пунктов.

https://1prime.ru/20241013/svo-852155163.html

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курская область, всу, экспертное мнение