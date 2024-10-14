https://1prime.ru/20241014/svo-852173019.html
"Мы профукали". Полковник СБУ объяснил, что произошло в Курской области
"Мы профукали". Полковник СБУ объяснил, что произошло в Курской области - 14.10.2024, ПРАЙМ
"Мы профукали". Полковник СБУ объяснил, что произошло в Курской области
Операции формирований Вооруженных сил Украины на Курскую область полностью провалилась. Такое заявление в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт" сделал полковник... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T17:54+0300
2024-10-14T17:54+0300
2024-10-14T18:01+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
экспертное мнение
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Операции формирований Вооруженных сил Украины на Курскую область полностью провалилась. Такое заявление в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт" сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.Он отметил, что уже говорил, что "по итогу мы (ВСУ - прим. ред.) займем маленький плацдарм в районе Суджи <…> и все, и нас оттуда выбьют". "Мы не получили военного никакого преимущества, политическое и психологическое — мы профукали", — добавил Стариков.Он считает, что операция украинских войск в Курской области к сегодняшнему дню сама по себе превратилась из наступательной в оборонительную. Более того, подразделения ВСУ испытывают нехватку ресурсов для удержания позиций по всей линии фронта, поэтому позиции переходят в очаги, сказал Стариков.Два дня назад заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВС России освободили в Курской области 19 населенных пунктов.
https://1prime.ru/20241013/svo-852155163.html
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курская область, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, экспертное мнение
"Мы профукали". Полковник СБУ объяснил, что произошло в Курской области
Офицер СБУ Стариков: украинские войска выбьют из Курской области
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Операции формирований Вооруженных сил Украины на Курскую область полностью провалилась. Такое заявление в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт" сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
Он отметил, что уже говорил, что "по итогу мы (ВСУ - прим. ред.) займем маленький плацдарм в районе Суджи <…> и все, и нас оттуда выбьют".
"Мы не получили военного никакого преимущества, политическое и психологическое — мы профукали", — добавил Стариков.
Он считает, что операция украинских войск в Курской области к сегодняшнему дню сама по себе превратилась из наступательной в оборонительную. Более того, подразделения ВСУ испытывают нехватку ресурсов для удержания позиций по всей линии фронта, поэтому позиции переходят в очаги, сказал Стариков.
"Тысячи украинцев". На Западе предсказали новый удар по ВСУ
Два дня назад заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВС России освободили в Курской области 19 населенных пунктов.