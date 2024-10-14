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"Мы профукали". Полковник СБУ объяснил, что произошло в Курской области - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Мы профукали". Полковник СБУ объяснил, что произошло в Курской области
"Мы профукали". Полковник СБУ объяснил, что произошло в Курской области - 14.10.2024, ПРАЙМ
"Мы профукали". Полковник СБУ объяснил, что произошло в Курской области
Операции формирований Вооруженных сил Украины на Курскую область полностью провалилась. Такое заявление в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт" сделал полковник... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T17:54+0300
2024-10-14T18:01+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
экспертное мнение
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Операции формирований Вооруженных сил Украины на Курскую область полностью провалилась. Такое заявление в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт" сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.Он отметил, что уже говорил, что "по итогу мы (ВСУ - прим. ред.) займем маленький плацдарм в районе Суджи &lt;…&gt; и все, и нас оттуда выбьют". "Мы не получили военного никакого преимущества, политическое и психологическое — мы профукали", — добавил Стариков.Он считает, что операция украинских войск в Курской области к сегодняшнему дню сама по себе превратилась из наступательной в оборонительную. Более того, подразделения ВСУ испытывают нехватку ресурсов для удержания позиций по всей линии фронта, поэтому позиции переходят в очаги, сказал Стариков.Два дня назад заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВС России освободили в Курской области 19 населенных пунктов.
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курская область, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, экспертное мнение
17:54 14.10.2024 (обновлено: 18:01 14.10.2024)
 
"Мы профукали". Полковник СБУ объяснил, что произошло в Курской области

Офицер СБУ Стариков: украинские войска выбьют из Курской области

© Фото : Минобороны РФУничтожение самоходной артиллерийской установки М109 "Паладин" в Херсонской области
Уничтожение самоходной артиллерийской установки М109 Паладин в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Операции формирований Вооруженных сил Украины на Курскую область полностью провалилась. Такое заявление в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт" сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
Он отметил, что уже говорил, что "по итогу мы (ВСУ - прим. ред.) займем маленький плацдарм в районе Суджи <…> и все, и нас оттуда выбьют".
"Мы не получили военного никакого преимущества, политическое и психологическое — мы профукали", — добавил Стариков.
Он считает, что операция украинских войск в Курской области к сегодняшнему дню сама по себе превратилась из наступательной в оборонительную. Более того, подразделения ВСУ испытывают нехватку ресурсов для удержания позиций по всей линии фронта, поэтому позиции переходят в очаги, сказал Стариков.
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"Тысячи украинцев". На Западе предсказали новый удар по ВСУ
Вчера, 17:20
Два дня назад заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВС России освободили в Курской области 19 населенных пунктов.
 
Спецоперация на УкраинеКурская областьВСУэкспертное мнение
 
 
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