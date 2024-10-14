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ВС России освободили половину территории, занятой ВСУ в Курской области
ВС России освободили половину территории, занятой ВСУ в Курской области - 14.10.2024, ПРАЙМ
ВС России освободили половину территории, занятой ВСУ в Курской области
ВС России освободили около половины территории Курской области, которую ранее заняли укронацисты. Об этом в эфире ГТРК "Курск" сообщил командир спецназа... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T18:41+0300
2024-10-14T18:41+0300
2024-10-14T18:47+0300
спецоперация на украине
курская область
освобождение
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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. ВС России освободили около половины территории Курской области, которую ранее заняли укронацисты. Об этом в эфире ГТРК "Курск" сообщил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления МО России генерал-майор Апти Алаудинов."Примерно половина той территории, что была взята противником, она освобождена", - заявил командир "Ахмата".При этом он отметил, что российские войска в Курской области уничтожили большое количество западной техники противника.
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курская область, освобождение
Спецоперация на Украине, Курская область, Освобождение
ВС России освободили половину территории, занятой ВСУ в Курской области
Алаудинов: освобождено около половины территории, взятой ВСУ в Курской области
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. ВС России освободили около половины территории Курской области, которую ранее заняли укронацисты. Об этом в эфире ГТРК "Курск" сообщил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления МО России генерал-майор Апти Алаудинов.
"Примерно половина той территории, что была взята противником, она освобождена", - заявил командир "Ахмата".
"Мы профукали". Полковник СБУ объяснил, что произошло в Курской области
При этом он отметил, что российские войска в Курской области уничтожили большое количество западной техники противника.