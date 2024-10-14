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ВС России освободили половину территории, занятой ВСУ в Курской области

ВС России освободили половину территории, занятой ВСУ в Курской области - 14.10.2024, ПРАЙМ

ВС России освободили половину территории, занятой ВСУ в Курской области

ВС России освободили около половины территории Курской области, которую ранее заняли укронацисты. Об этом в эфире ГТРК "Курск" сообщил командир спецназа... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T18:41+0300

2024-10-14T18:41+0300

2024-10-14T18:47+0300

спецоперация на украине

курская область

освобождение

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. ВС России освободили около половины территории Курской области, которую ранее заняли укронацисты. Об этом в эфире ГТРК "Курск" сообщил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления МО России генерал-майор Апти Алаудинов."Примерно половина той территории, что была взята противником, она освобождена", - заявил командир "Ахмата".При этом он отметил, что российские войска в Курской области уничтожили большое количество западной техники противника.

https://1prime.ru/20241014/svo-852173019.html

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курская область, освобождение