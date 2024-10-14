https://1prime.ru/20241014/ukraina-852160452.html
В США призвали Украину готовиться к суровой зиме
В США призвали Украину готовиться к суровой зиме - 14.10.2024, ПРАЙМ
В США призвали Украину готовиться к суровой зиме
Украине грозит суровая зима из-за медленных поставок иностранного оружия, нехватки военных и техники на передовой, а также продолжающейся потери территорий,... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T10:43+0300
2024-10-14T10:43+0300
2024-10-14T10:43+0300
спецоперация на украине
зима
энергетика украины
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Украине грозит суровая зима из-за медленных поставок иностранного оружия, нехватки военных и техники на передовой, а также продолжающейся потери территорий, сообщает Wall Street Journal."Поскольку поставки западных вооружений происходят медленно и носят ограниченный характер, Украину ждет суровая зима. Она уступает в численности и в огневой мощи и медленно, но неуклонно теряет территории на основном восточном фронте", - сказано в публикации издания.Также отмечается, что удары по энергетической инфраструктуре также приводят к отключениям электричества, которые могут усугубиться зимой. Кроме того, украинским военным на передовой не хватает техники, бронетехники, артиллерии и личного состава. Все это создает большие трудности для Украины, заключили в газете.
https://1prime.ru/20241002/ukraina-851930173.html
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зима, энергетика украины
Спецоперация на Украине, зима, энергетика Украины
В США призвали Украину готовиться к суровой зиме
WSJ: Украину ждет тяжелая зима на фоне недостаточной помощи Запада
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ.
Украине грозит суровая зима из-за медленных поставок иностранного оружия, нехватки военных и техники на передовой, а также продолжающейся потери территорий, сообщает
Wall Street Journal.
"Поскольку поставки западных вооружений происходят медленно и носят ограниченный характер, Украину ждет суровая зима. Она уступает в численности и в огневой мощи и медленно, но неуклонно теряет территории на основном восточном фронте", - сказано в публикации издания.
Также отмечается, что удары по энергетической инфраструктуре также приводят к отключениям электричества, которые могут усугубиться зимой. Кроме того, украинским военным на передовой не хватает техники, бронетехники, артиллерии и личного состава. Все это создает большие трудности для Украины, заключили в газете.
США выделяет Украине средства на восстановление энергетики