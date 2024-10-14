https://1prime.ru/20241014/ukraina-852162634.html
Грядет поражение. Запад достиг консенсуса по исходу конфликта на Украине
Грядет поражение. Запад достиг консенсуса по исходу конфликта на Украине - 14.10.2024, ПРАЙМ
Грядет поражение. Запад достиг консенсуса по исходу конфликта на Украине
Западные прогнозы относительно будущего конфликта стали пессимистичными — там признают, что опосредованная война на Украине движется к проигрышу, пишет... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T12:28+0300
2024-10-14T12:28+0300
2024-10-14T12:28+0300
спецоперация на украине
россия
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польша
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Западные прогнозы относительно будущего конфликта стали пессимистичными — там признают, что опосредованная война на Украине движется к проигрышу, пишет американское издание Military Watch Magazine.Бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак предложил новую политику сдерживания России. По его словам, после победы России на Украине вблизи Польши будет по одной российской дивизии во Львове, Бресте и Гродно.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГенерал пригрозил, что в случае нападения на Польшу или страны Прибалтики ответ будет незамедлительным, включая удары по стратегическим целям в радиусе 300 километров и Санкт-ПетербургуКак отмечается в публикации, заявление Анджейчака свидетельствует о постепенном изменении консенсуса в западном мире, и оборонное планирование должно сосредоточиться на обеспечении безопасности границ НАТО.По словам автора, Украина и Белоруссия окажутся в сфере влияния России и будут размещать у себя российские войска.Польша уже внесла значительный вклад в военную кампанию Украины, предоставив военную технику и поддержку в личном составе, польский язык широко распространен в горячих точках от Курска до Бахмута.Но даже в Польше, занявшей жесткую позицию против России, формируется консенсус о необходимости планирования обороны после потери западного влияния на Украину.В этих условиях силы НАТО сосредоточили внимание на расширении военного присутствия в Польше, Финляндии и странах Прибалтики. Этой тенденции, в частности, соответствуют планы Германии по размещению контингента в Литве и планы ВВС США по размещению истребителей F-35 в Финляндии — новом члене альянса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, украина, польша, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, НАТО
Грядет поражение. Запад достиг консенсуса по исходу конфликта на Украине
MWM: опосредованная война Запада на Украине против России идет к проигрышу
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ.
Западные прогнозы относительно будущего конфликта стали пессимистичными — там признают, что опосредованная война на Украине движется к проигрышу, пишет американское издание Military Watch Magazine
.
Бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак предложил новую политику сдерживания России. По его словам, после победы России на Украине вблизи Польши будет по одной российской дивизии во Львове, Бресте и Гродно.
Генерал пригрозил, что в случае нападения на Польшу или страны Прибалтики ответ будет незамедлительным, включая удары по стратегическим целям в радиусе 300 километров и Санкт-Петербургу
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Как отмечается в публикации, заявление Анджейчака свидетельствует о постепенном изменении консенсуса в западном мире, и оборонное планирование должно сосредоточиться на обеспечении безопасности границ НАТО.
По словам автора, Украина и Белоруссия окажутся в сфере влияния России и будут размещать у себя российские войска.
Польша уже внесла значительный вклад в военную кампанию Украины, предоставив военную технику и поддержку в личном составе, польский язык широко распространен в горячих точках от Курска до Бахмута.
Но даже в Польше, занявшей жесткую позицию против России, формируется консенсус о необходимости планирования обороны после потери западного влияния на Украину.
В этих условиях силы НАТО сосредоточили внимание на расширении военного присутствия в Польше, Финляндии и странах Прибалтики. Этой тенденции, в частности, соответствуют планы Германии по размещению контингента в Литве и планы ВВС США по размещению истребителей F-35 в Финляндии — новом члене альянса.