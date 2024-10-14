Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грядет поражение. Запад достиг консенсуса по исходу конфликта на Украине - 14.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241014/ukraina-852162634.html
Грядет поражение. Запад достиг консенсуса по исходу конфликта на Украине
Грядет поражение. Запад достиг консенсуса по исходу конфликта на Украине - 14.10.2024, ПРАЙМ
Грядет поражение. Запад достиг консенсуса по исходу конфликта на Украине
Западные прогнозы относительно будущего конфликта стали пессимистичными — там признают, что опосредованная война на Украине движется к проигрышу, пишет... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T12:28+0300
2024-10-14T12:28+0300
спецоперация на украине
россия
украина
польша
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Западные прогнозы относительно будущего конфликта стали пессимистичными — там признают, что опосредованная война на Украине движется к проигрышу, пишет американское издание Military Watch Magazine.Бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак предложил новую политику сдерживания России. По его словам, после победы России на Украине вблизи Польши будет по одной российской дивизии во Львове, Бресте и Гродно.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГенерал пригрозил, что в случае нападения на Польшу или страны Прибалтики ответ будет незамедлительным, включая удары по стратегическим целям в радиусе 300 километров и Санкт-ПетербургуКак отмечается в публикации, заявление Анджейчака свидетельствует о постепенном изменении консенсуса в западном мире, и оборонное планирование должно сосредоточиться на обеспечении безопасности границ НАТО.По словам автора, Украина и Белоруссия окажутся в сфере влияния России и будут размещать у себя российские войска.Польша уже внесла значительный вклад в военную кампанию Украины, предоставив военную технику и поддержку в личном составе, польский язык широко распространен в горячих точках от Курска до Бахмута.Но даже в Польше, занявшей жесткую позицию против России, формируется консенсус о необходимости планирования обороны после потери западного влияния на Украину.В этих условиях силы НАТО сосредоточили внимание на расширении военного присутствия в Польше, Финляндии и странах Прибалтики. Этой тенденции, в частности, соответствуют планы Германии по размещению контингента в Литве и планы ВВС США по размещению истребителей F-35 в Финляндии — новом члене альянса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241014/borrel-852160174.html
украина
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, польша, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, НАТО
12:28 14.10.2024
 
Грядет поражение. Запад достиг консенсуса по исходу конфликта на Украине

MWM: опосредованная война Запада на Украине против России идет к проигрышу

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Западные прогнозы относительно будущего конфликта стали пессимистичными — там признают, что опосредованная война на Украине движется к проигрышу, пишет американское издание Military Watch Magazine.
Бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак предложил новую политику сдерживания России. По его словам, после победы России на Украине вблизи Польши будет по одной российской дивизии во Львове, Бресте и Гродно.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Генерал пригрозил, что в случае нападения на Польшу или страны Прибалтики ответ будет незамедлительным, включая удары по стратегическим целям в радиусе 300 километров и Санкт-Петербургу
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
"Становится хуже". Боррель забил тревогу из-за ситуации на Украине
10:26
Как отмечается в публикации, заявление Анджейчака свидетельствует о постепенном изменении консенсуса в западном мире, и оборонное планирование должно сосредоточиться на обеспечении безопасности границ НАТО.
По словам автора, Украина и Белоруссия окажутся в сфере влияния России и будут размещать у себя российские войска.
Польша уже внесла значительный вклад в военную кампанию Украины, предоставив военную технику и поддержку в личном составе, польский язык широко распространен в горячих точках от Курска до Бахмута.
Но даже в Польше, занявшей жесткую позицию против России, формируется консенсус о необходимости планирования обороны после потери западного влияния на Украину.
В этих условиях силы НАТО сосредоточили внимание на расширении военного присутствия в Польше, Финляндии и странах Прибалтики. Этой тенденции, в частности, соответствуют планы Германии по размещению контингента в Литве и планы ВВС США по размещению истребителей F-35 в Финляндии — новом члене альянса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАПОЛЬШАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала