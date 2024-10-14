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Названы лидеры среди внедорожников по надежности - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Названы лидеры среди внедорожников по надежности
Названы лидеры среди внедорожников по надежности - 14.10.2024, ПРАЙМ
Названы лидеры среди внедорожников по надежности
Среди выпускаемых мировыми автопроизводителями внедорожников одним из лидеров по надежности является Toyota Sequoia, разработанная для рынка США, рассказал... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T11:07+0300
2024-10-14T11:07+0300
авто
toyota
haval
внедорожники
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Среди выпускаемых мировыми автопроизводителями внедорожников одним из лидеров по надежности является Toyota Sequoia, разработанная для рынка США, рассказал "Российской газете" эксперт из компании Expocar Александр Ковалев.По его словам, особенно хорошо зарекомендовало себя второе поколение этой модели. При этом, как уточнил эксперт, третья генерация пока слишком нова для объективных оценок.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСреди произведенных компанией Toyota автомобилей он также упомянул Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado 150. Ковалев отметил, что они известны своей простой и надежной конструкцией, выносливой подвеской и неприхотливыми двигателями. При этом он указал, что при покупке подержанных автомобилей нужно обратить внимание на состояние рамы – при недостаточном уходе она подвержена коррозии.Mitsubishi Pajero эксперт также назвал примером прочного внедорожника. Машина построена по схожим с LandCruiserпринципам —надёжность и простота конструкции. В то же время у Pajero также могут возникать проблемы с коррозией рамы и кузова.В целом высокой надежностью чаще всего это автомобили японского производства, отметил Ковалев. При этом он упомянул китайский внедорожник первого поколения Haval H9, который за девять лет на российском рынке продемонстрировал высокую стойкость к коррозии и долговечность подвески. Эксперт уточнил, что основные проблемы у этой модели касаются электрики.
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авто, toyota, haval, внедорожники
Авто, Toyota, Haval, внедорожники
11:07 14.10.2024
 
Названы лидеры среди внедорожников по надежности

РГ: среди внедорожников одним из лидеров по надежности является Toyota Sequoia

© Фото : ToyotaАвтомобиль Toyota Sequoia
Автомобиль Toyota Sequoia - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© Фото : Toyota
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Среди выпускаемых мировыми автопроизводителями внедорожников одним из лидеров по надежности является Toyota Sequoia, разработанная для рынка США, рассказал "Российской газете" эксперт из компании Expocar Александр Ковалев.
По его словам, особенно хорошо зарекомендовало себя второе поколение этой модели. При этом, как уточнил эксперт, третья генерация пока слишком нова для объективных оценок.
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Среди произведенных компанией Toyota автомобилей он также упомянул Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado 150. Ковалев отметил, что они известны своей простой и надежной конструкцией, выносливой подвеской и неприхотливыми двигателями. При этом он указал, что при покупке подержанных автомобилей нужно обратить внимание на состояние рамы – при недостаточном уходе она подвержена коррозии.
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Mitsubishi Pajero эксперт также назвал примером прочного внедорожника. Машина построена по схожим с LandCruiserпринципам —надёжность и простота конструкции. В то же время у Pajero также могут возникать проблемы с коррозией рамы и кузова.
В целом высокой надежностью чаще всего это автомобили японского производства, отметил Ковалев. При этом он упомянул китайский внедорожник первого поколения Haval H9, который за девять лет на российском рынке продемонстрировал высокую стойкость к коррозии и долговечность подвески. Эксперт уточнил, что основные проблемы у этой модели касаются электрики.
 
АвтоToyotaHavalвнедорожники
 
 
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