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Юань открыл торги 14 октября ростом
Юань открыл торги 14 октября ростом - 14.10.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 14 октября ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии увеличивается до 13,50 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T10:08+0300
2024-10-14T10:08+0300
2024-10-14T10:12+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии увеличивается до 13,50 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск повышается на 3 копейки, до 13,50 рубля.
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мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги 14 октября ростом
Курс юаня в начале торгов растет до 13,50 рубля
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии увеличивается до 13,50 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск повышается на 3 копейки, до 13,50 рубля.