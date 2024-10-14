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Юань открыл торги 14 октября ростом

Юань открыл торги 14 октября ростом - 14.10.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 14 октября ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии увеличивается до 13,50 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии увеличивается до 13,50 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск повышается на 3 копейки, до 13,50 рубля.

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мосбиржа, юань