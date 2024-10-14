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ОПЕК отметила сокращение нефтяных запасов в странах ОЭСР
ОПЕК отметила сокращение нефтяных запасов в странах ОЭСР - 14.10.2024, ПРАЙМ
ОПЕК отметила сокращение нефтяных запасов в странах ОЭСР
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе сократились на 8,4 миллиона баррелей, | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T14:41+0300
2024-10-14T14:41+0300
2024-10-14T14:41+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе сократились на 8,4 миллиона баррелей, составив 2,828 миллиарда баррелей и оказавшись на 86 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за август 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР снизились на 8,4 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Составив 2 828 миллиона баррелей, они были на 4,8 миллиона баррелей выше, чем за аналогичный период прошлого года, на 86 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет и на 157,4 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - сообщается в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,319 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,509 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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опек, нефть, оэср
ОПЕК отметила сокращение нефтяных запасов в странах ОЭСР
ОПЕК: нефтяные запасы в странах ОЭСР снизились, оставаясь ниже средних за 5 лет
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе сократились на 8,4 миллиона баррелей, составив 2,828 миллиарда баррелей и оказавшись на 86 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
"Предварительные данные за август 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР снизились на 8,4 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Составив 2 828 миллиона баррелей, они были на 4,8 миллиона баррелей выше, чем за аналогичный период прошлого года, на 86 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет и на 157,4 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - сообщается в докладе.
В том числе запасы нефти составили 1,319 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,509 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.