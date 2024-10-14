https://1prime.ru/20241014/zapasy-852165561.html

ОПЕК отметила сокращение нефтяных запасов в странах ОЭСР

ОПЕК отметила сокращение нефтяных запасов в странах ОЭСР - 14.10.2024, ПРАЙМ

ОПЕК отметила сокращение нефтяных запасов в странах ОЭСР

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе сократились на 8,4 миллиона баррелей, | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T14:41+0300

2024-10-14T14:41+0300

2024-10-14T14:41+0300

опек

нефть

оэср

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе сократились на 8,4 миллиона баррелей, составив 2,828 миллиарда баррелей и оказавшись на 86 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за август 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР снизились на 8,4 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Составив 2 828 миллиона баррелей, они были на 4,8 миллиона баррелей выше, чем за аналогичный период прошлого года, на 86 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет и на 157,4 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - сообщается в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,319 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,509 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

опек, нефть, оэср