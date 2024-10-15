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Любовь на века: росияне не спешат расставаться с этими автомобилями
Любовь на века: росияне не спешат расставаться с этими автомобилями - 15.10.2024, ПРАЙМ
Любовь на века: росияне не спешат расставаться с этими автомобилями
Модели китайского бренда Voyah вызывают высокий уровень удовлетворенности у своих владельцев, поэтому россияне покупают их снова, пишет портал 32cars.ru. | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T09:57+0300
2024-10-15T09:57+0300
2024-10-15T09:57+0300
россия
авто
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Модели китайского бренда Voyah вызывают высокий уровень удовлетворенности у своих владельцев, поэтому россияне покупают их снова, пишет портал 32cars.ru.Согласно изданию, большинство автолюбителей, которые ранее владели известными и престижными марками авто, выбирают линейку Voyah. Владельцы BMW, Mercedes-Benz, Audi и Land Rover акже меняют свои автомобили на модели Voyah.Отмечается, что покупателей привлекает эффектный дизайн, непревзойденный уровень комфорта и передовые технологии, такие как цифровая приборная панель, интеллектуальные системы ночного видения и автономного вождения.Voyah также является лидером среди новой генерации моделей на альтернативной энергии. Линейка моделей Voyah включает интеллектуальный кроссовер Voyah FREE, кроссовер Voyah FREE SPORT EDITION EVR и Voyah Dream - офис на колесах. Voyah Passion сочетает в себе характеристики представительского седана и суперкара и обеспечивает высокий уровень комфорта и производительности.
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россия, авто
Любовь на века: росияне не спешат расставаться с этими автомобилями
32cars.ru: Россияне готовы повторно покупать авто премиум-марки Voyah
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ.
Модели китайского бренда Voyah вызывают высокий уровень удовлетворенности у своих владельцев, поэтому россияне покупают их снова, пишет
портал 32cars.ru.
Согласно изданию, большинство автолюбителей, которые ранее владели известными и престижными марками авто, выбирают линейку Voyah. Владельцы BMW, Mercedes-Benz, Audi и Land Rover акже меняют свои автомобили на модели Voyah.
Отмечается, что покупателей привлекает эффектный дизайн, непревзойденный уровень комфорта и передовые технологии, такие как цифровая приборная панель, интеллектуальные системы ночного видения и автономного вождения.
Voyah также является лидером среди новой генерации моделей на альтернативной энергии. Линейка моделей Voyah включает интеллектуальный кроссовер Voyah FREE, кроссовер Voyah FREE SPORT EDITION EVR и Voyah Dream - офис на колесах. Voyah Passion сочетает в себе характеристики представительского седана и суперкара и обеспечивает высокий уровень комфорта и производительности.
Китайская Voyah в сентябре запустит продажи роскошного минивэна Dream