https://1prime.ru/20241015/bayden-852198045.html

Белый дом не подтвердил поездку Байдена в Германию

Белый дом не подтвердил поездку Байдена в Германию - 15.10.2024, ПРАЙМ

Белый дом не подтвердил поездку Байдена в Германию

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в настоящий момент не подтверждает возможную поездку американского лидера в Германию, о которой... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T22:10+0300

2024-10-15T22:10+0300

2024-10-15T22:18+0300

политика

джо байден

германия

поездка

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в настоящий момент не подтверждает возможную поездку американского лидера в Германию, о которой заявлялось ранее. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Комментируя возможную поездку американского лидера в ФРГ, Кирби заявил: "Я не могу подтвердить никаких поездок президента позднее на этой неделе". Днем ранее официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил о готовящемся посещении Байденом Германии после отмены визита хозяина Белого дома на саммит в формате "Рамштайн".Ранее американский президент решил отсрочить одну из своих последних поездок в качестве главы государства в Германию и Анголу в связи с разгулом урагана "Милтон". В ФРГ у него было намечено участие в саммите контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн".Байден заявлял, что как и прежде планирует поездки в ФРГ и Анголу, но в другой раз. Позднее телеканал ZDF, ссылаясь на информацию своих источников, сообщил, что, невзирая на предстоящую поездку Байдена в Германию, новая встреча в формате "Рамштайн" в ближайшее время не состоится.

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джо байден, германия, поездка