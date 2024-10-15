https://1prime.ru/20241015/bayden-852198045.html
Белый дом не подтвердил поездку Байдена в Германию
Белый дом не подтвердил поездку Байдена в Германию - 15.10.2024, ПРАЙМ
Белый дом не подтвердил поездку Байдена в Германию
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в настоящий момент не подтверждает возможную поездку американского лидера в Германию, о которой... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T22:10+0300
2024-10-15T22:10+0300
2024-10-15T22:18+0300
политика
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в настоящий момент не подтверждает возможную поездку американского лидера в Германию, о которой заявлялось ранее. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Комментируя возможную поездку американского лидера в ФРГ, Кирби заявил: "Я не могу подтвердить никаких поездок президента позднее на этой неделе". Днем ранее официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил о готовящемся посещении Байденом Германии после отмены визита хозяина Белого дома на саммит в формате "Рамштайн".Ранее американский президент решил отсрочить одну из своих последних поездок в качестве главы государства в Германию и Анголу в связи с разгулом урагана "Милтон". В ФРГ у него было намечено участие в саммите контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн".Байден заявлял, что как и прежде планирует поездки в ФРГ и Анголу, но в другой раз. Позднее телеканал ZDF, ссылаясь на информацию своих источников, сообщил, что, невзирая на предстоящую поездку Байдена в Германию, новая встреча в формате "Рамштайн" в ближайшее время не состоится.
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джо байден, германия, поездка
Политика, Джо Байден, ГЕРМАНИЯ, поездка
Белый дом не подтвердил поездку Байдена в Германию
Кирби: Белый дом пока не подтверждает поездку Байдена в Германию на этой неделе
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в настоящий момент не подтверждает возможную поездку американского лидера в Германию, о которой заявлялось ранее. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Комментируя возможную поездку американского лидера в ФРГ, Кирби заявил: "Я не могу подтвердить никаких поездок президента позднее на этой неделе".
Днем ранее официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил о готовящемся посещении Байденом Германии после отмены визита хозяина Белого дома на саммит в формате "Рамштайн".
Ранее американский президент решил отсрочить одну из своих последних поездок в качестве главы государства в Германию и Анголу в связи с разгулом урагана "Милтон". В ФРГ у него было намечено участие в саммите контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн".
Нового "Рамштайна" не будет, несмотря на визит Байдена в ФРГ, сообщил ZDF
Байден заявлял, что как и прежде планирует поездки в ФРГ и Анголу, но в другой раз. Позднее телеканал ZDF, ссылаясь на информацию своих источников, сообщил, что, невзирая на предстоящую поездку Байдена в Германию, новая встреча в формате "Рамштайн" в ближайшее время не состоится.