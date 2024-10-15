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Проще и выгоднее. Чехия не может отказаться от российской нефти

Проще и выгоднее. Чехия не может отказаться от российской нефти - 15.10.2024, ПРАЙМ

Проще и выгоднее. Чехия не может отказаться от российской нефти

Чехия продолжает импортировать российскую нефть, несмотря на заявления о желании отказаться от неё, пишет польское издание Onet.pl. | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T12:21+0300

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2024-10-15T12:21+0300

энергетика

чехия

нефть

россия

российская нефть

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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Чехия продолжает импортировать российскую нефть, несмотря на заявления о желании отказаться от неё, пишет польское издание Onet.pl.При этом покупка российской нефти оказалась выгоднее, чем альтернативы, такие как нефть из Азербайджана.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧешская нефтяная компания Orlen Unipetrol получила более миллиарда евро за счёт закупок российской нефти. В 2023 году Orlenпокупала российское топливо на 21% дешевле, чем азербайджанскую нефть. Это привело к профициту прибыли в размере около 1,2 миллиарда евро.Евросоюз освободил Чехию от запрета на импорт российской нефти после начала конфликта на Украине. Это дало странам Центральной Европы дополнительное время для поиска новых поставщиков топлива.Чехия может обеспечить нормальные поставки нерусской нефти через трубопроводы Transalpineи Adria.Министерство промышленности Чехии подчёркивает приверженность прекращению зависимости от российского ископаемого топлива.Orlen Unipetrolутверждает, что соблюдает все законы и действует на основании освобождения от санкций ЕС. Компания готовится к полному переходу на нерусские виды нефти, и 90% нефти, перерабатываемой на заводах Orlen, поступает не из России.Причина сохранения Чехией импорта из России в том, что эта нефть продается по более низким ценам, чем альтернативы, например, импортируемые из Азербайджана. Это означает, что ее можно перерабатывать и продавать как бензин, дизельное топливо и авиационное топливо с большей прибылью, поясняется в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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