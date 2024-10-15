Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Проще и выгоднее. Чехия не может отказаться от российской нефти - 15.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241015/chekhiya-852185753.html
Проще и выгоднее. Чехия не может отказаться от российской нефти
Проще и выгоднее. Чехия не может отказаться от российской нефти - 15.10.2024, ПРАЙМ
Проще и выгоднее. Чехия не может отказаться от российской нефти
Чехия продолжает импортировать российскую нефть, несмотря на заявления о желании отказаться от неё, пишет польское издание Onet.pl. | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T12:21+0300
2024-10-15T12:21+0300
энергетика
чехия
нефть
россия
российская нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/09/833500958_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_30123bb42b33d7f3b1bc3fc7beca238e.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Чехия продолжает импортировать российскую нефть, несмотря на заявления о желании отказаться от неё, пишет польское издание Onet.pl.При этом покупка российской нефти оказалась выгоднее, чем альтернативы, такие как нефть из Азербайджана.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧешская нефтяная компания Orlen Unipetrol получила более миллиарда евро за счёт закупок российской нефти. В 2023 году Orlenпокупала российское топливо на 21% дешевле, чем азербайджанскую нефть. Это привело к профициту прибыли в размере около 1,2 миллиарда евро.Евросоюз освободил Чехию от запрета на импорт российской нефти после начала конфликта на Украине. Это дало странам Центральной Европы дополнительное время для поиска новых поставщиков топлива.Чехия может обеспечить нормальные поставки нерусской нефти через трубопроводы Transalpineи Adria.Министерство промышленности Чехии подчёркивает приверженность прекращению зависимости от российского ископаемого топлива.Orlen Unipetrolутверждает, что соблюдает все законы и действует на основании освобождения от санкций ЕС. Компания готовится к полному переходу на нерусские виды нефти, и 90% нефти, перерабатываемой на заводах Orlen, поступает не из России.Причина сохранения Чехией импорта из России в том, что эта нефть продается по более низким ценам, чем альтернативы, например, импортируемые из Азербайджана. Это означает, что ее можно перерабатывать и продавать как бензин, дизельное топливо и авиационное топливо с большей прибылью, поясняется в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/09/833500958_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4fc765a225a9d304f82bc29d310302cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
чехия, нефть, россия, российская нефть
Энергетика, ЧЕХИЯ, Нефть, РОССИЯ, российская нефть
12:21 15.10.2024
 
Проще и выгоднее. Чехия не может отказаться от российской нефти

Onet: Чехия продолжает импорт нефти из России, несмотря на недовольство ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Чехия продолжает импортировать российскую нефть, несмотря на заявления о желании отказаться от неё, пишет польское издание Onet.pl.
При этом покупка российской нефти оказалась выгоднее, чем альтернативы, такие как нефть из Азербайджана.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Чешская нефтяная компания Orlen Unipetrol получила более миллиарда евро за счёт закупок российской нефти. В 2023 году Orlenпокупала российское топливо на 21% дешевле, чем азербайджанскую нефть. Это привело к профициту прибыли в размере около 1,2 миллиарда евро.
Евросоюз освободил Чехию от запрета на импорт российской нефти после начала конфликта на Украине. Это дало странам Центральной Европы дополнительное время для поиска новых поставщиков топлива.
Чехия может обеспечить нормальные поставки нерусской нефти через трубопроводы Transalpineи Adria.
Министерство промышленности Чехии подчёркивает приверженность прекращению зависимости от российского ископаемого топлива.
Orlen Unipetrolутверждает, что соблюдает все законы и действует на основании освобождения от санкций ЕС. Компания готовится к полному переходу на нерусские виды нефти, и 90% нефти, перерабатываемой на заводах Orlen, поступает не из России.
Причина сохранения Чехией импорта из России в том, что эта нефть продается по более низким ценам, чем альтернативы, например, импортируемые из Азербайджана. Это означает, что ее можно перерабатывать и продавать как бензин, дизельное топливо и авиационное топливо с большей прибылью, поясняется в статье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭнергетикаЧЕХИЯНефтьРОССИЯроссийская нефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала