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Уровень обеспеченности ЕАЭС продовольствием вырос до 93%, заявили в ЕЭК

Уровень обеспеченности ЕАЭС продовольствием вырос до 93%, заявили в ЕЭК - 15.10.2024, ПРАЙМ

Уровень обеспеченности ЕАЭС продовольствием вырос до 93%, заявили в ЕЭК

Уровень обеспеченности Евразийского экономического союза основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия за 10 лет существования объединения... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T17:00+0300

2024-10-15T17:00+0300

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экономика

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РИМ, 15 окт - ПРАЙМ. Уровень обеспеченности Евразийского экономического союза основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия за 10 лет существования объединения вырос до 93%, спрос на эти товары покрывается за счет собственного производства, заявила член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян. "С учетом сложившихся тенденций уровень обеспеченности Евразийского экономического союза основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия увеличился, начиная с 2014 года на сегодняшний день до 93%. То есть спрос населения на зерно, свинину, масло, мясо птицы, сахар, молоко, яйца покрывается за счет собственного производства", - сказала представитель комиссии, прибывшая в Рим для участия во Всемирной продовольственном форуме в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО). По словам министра, ЕАЭС развивает свое международное взаимодействие по всем вопросам с разными интеграционными объединениями, взаимодействуя с такими интеграционными объединениями, как БРИКС, АСЕАН. ШОС, Африканский союз, Меркосур, Латиноамериканский альянс. "С даты подписания договора прошло уже 10 лет, и сегодня можно уже заявить, что союз состоялся как эффективное интеграционное объединение", - добавила Барсегян. Он сообщила, что каждый год ЕАЭС готовится прогнозные балансы по всем продовольственным товарам - это дает возможность информировать население о ситуации и позволяет отправлять сигнал бизнесу. "Принимаемые меры также позволяют странам Евразийского экономического союза занимать значимое место в поставках продовольствия на мировой рынок, внося существенный вклад в решение вопроса сокращения голода. Союз т подписывает соглашения о зоне свободной торговли с разными странами и здесь тоже отведено большое внимание на экспорт агропродовольственных товаров на рынок третьих стран. У нас подписаны такие соглашения с Вьетнамом, Сербией, сейчас ведутся переговоры с Индонезией, с Эмиратами, с Египтом, то есть по этой части тоже у нас большой потенциал", - уточнила Барсегян.

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