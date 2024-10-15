https://1prime.ru/20241015/eskalatsiya-852183916.html

Фатальные последствия. В США раскритиковали эскалацию вокруг Украины

Фатальные последствия. В США раскритиковали эскалацию вокруг Украины - 15.10.2024, ПРАЙМ

Фатальные последствия. В США раскритиковали эскалацию вокруг Украины

Вашингтон поставляет на Украину все больше оружия, что обостряет конфликт с Россией, а она, в свою очередь, может отреагировать на эскалацию, что приведет к... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T11:19+0300

2024-10-15T11:19+0300

2024-10-15T11:19+0300

спецоперация на украине

украина

сша

россия

ядерное оружие

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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Вашингтон поставляет на Украину все больше оружия, что обостряет конфликт с Россией, а она, в свою очередь, может отреагировать на эскалацию, что приведет к катастрофическим последствиям для США, пишет американское издание Newsweek.По словам авторов, в день выборов 5 ноября важно решить, будут ли США стремиться к мирному урегулированию конфликта с Россией или продолжат эскалацию — это единственный выбор, который позволит устранить угрозу для нации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРасчеты показывают, что Украина не может победить Россию без серьезного американского вмешательства. Украина имеет столько же шансов победить Россию, сколько Мексика — победить США. Единственная надежда Владимира Зеленского — активное участие США в конфликте. Соединенные Штаты поставляют Украине современное вооружение, включая ЗРК Patriot, ракеты HIMARS, танки Abrams и самолеты F-16.Удары вглубь России изменят характер конфликта и потребуют ответных мер. Москва пока не отреагировала на предыдущие американские действия, но может отреагировать в критической ситуации. Прогнозируя ее ответ, авторы отмечают, что она может расширить конфликт территориально, но не вертикально. То есть возможны диверсии и кибератаки на США и Европу.Однако у Москвы есть значительное количество ядерного оружия. Россия имеет больше ядерных боезарядов, чем США. Современные ядерные ракеты могут уничтожить весь американский северо-восток.Авторы задаются вопросом, что представляет собой Украина, чтобы ради нее идти на риск полномасштабной ядерной войны. Она не является демократией, является нищей и полуразрушенной страной, полностью зависящей от иностранной помощи. И принятие Украины в НАТО не делает Америку безопаснее.Кандидаты в президенты США предлагают разные подходы к конфликту с Россией. Республиканец Дональд Трамп призывает к немедленному урегулированию, выдвиженка демократов Камала Харрис поддерживает эскалацию. Но история показывает, что войны могут быть более разрушительными, чем первоначально ожидалось.США должны выбрать кандидата, который стремится к мирному урегулированию, а не к затягиванию конфликта."Нам нужно выбрать кандидата, который будет стремиться положить конец конфликту на Украине, а не затягивать его. Есть только один такой кандидат — Дональд Трамп", — делают вывод авторы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, сша, россия, ядерное оружие