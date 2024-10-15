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"Один способ". Экс-разведчик США жестко высказался о капитуляции Киева - 15.10.2024, ПРАЙМ
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"Один способ". Экс-разведчик США жестко высказался о капитуляции Киева
"Один способ". Экс-разведчик США жестко высказался о капитуляции Киева - 15.10.2024, ПРАЙМ
"Один способ". Экс-разведчик США жестко высказался о капитуляции Киева
Украина потерпит поражение в конфликте с Россией и будет вынуждена капитулировать. Такое мнение в беседе на YouTube-канале Judging Freedom выразил бывший... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T17:18+0300
2024-10-15T17:18+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Украина потерпит поражение в конфликте с Россией и будет вынуждена капитулировать. Такое мнение в беседе на YouTube-канале Judging Freedom выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер."Конфликт закончится только одним способом, а именно безоговорочной капитуляцией Украины", — подчеркнул Риттер.Риттер также выразил свое недоверие Западу, утверждая, что он больше не может навязывать свои предложения, как это было сделано в Минских соглашениях.В связи с терактом ВСУ в Курской области, президент Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что предложения Москвы по украинскому урегулированию остаются в силе, но на данный момент она не готова вести переговоры с Киевом.
https://1prime.ru/20241015/ukraina-852190770.html
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сша, всу
Спецоперация на Украине, США, ВСУ
17:18 15.10.2024
 
"Один способ". Экс-разведчик США жестко высказался о капитуляции Киева

Риттер: украинский конфликт закончится капитуляцией Киева

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Украина потерпит поражение в конфликте с Россией и будет вынуждена капитулировать. Такое мнение в беседе на YouTube-канале Judging Freedom выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Конфликт закончится только одним способом, а именно безоговорочной капитуляцией Украины", — подчеркнул Риттер.
Риттер также выразил свое недоверие Западу, утверждая, что он больше не может навязывать свои предложения, как это было сделано в Минских соглашениях.
В связи с терактом ВСУ в Курской области, президент Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что предложения Москвы по украинскому урегулированию остаются в силе, но на данный момент она не готова вести переговоры с Киевом.
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