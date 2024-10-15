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ГК "Титан" подала в суд о хищении продуктов нефтепереработки

ГК "Титан" подала в суд о хищении продуктов нефтепереработки - 15.10.2024, ПРАЙМ

ГК "Титан" подала в суд о хищении продуктов нефтепереработки

Группа "Титан", в которую входят одни из крупнейших нефтехимических производств Сибири, подала в суд о хищении на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей, следует из... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T13:03+0300

2024-10-15T13:03+0300

2024-10-15T13:03+0300

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хищения

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Группа "Титан", в которую входят одни из крупнейших нефтехимических производств Сибири, подала в суд о хищении на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-служба группы. "В Изобильненском районном суде Ставропольского края рассматривается уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных шестью статьями УК РФ, совершенных в отношении ГК "Титан". В ходе следствия установлено, что обвиняемые похитили принадлежащие компании продукты нефтепереработки на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Указывается, что у предполагаемых участников преступного сообщества проведены обыски, изъято и арестовано имущество, а сами обвиняемые заключены под стражу. Фигурантам дела предъявлено обвинение по статьям о хищении имущества, мошенничестве, легализации средств, создании преступного сообщества и участии в нем, а также по статьям о незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия и контрабанде ядовитых, взрывчатых веществ. Расследование в отношении отдельных лиц, также причастных к хищению имущества ГК "Титан", продолжается, уточняется в сообщении. Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения всех соучастников преступлений. Ряд членов организованной преступной группы объявлен в международный розыск. Сообщается, что на стадии предварительного следствия представители ГК "Титан" активно сотрудничали с правоохранительными органами и намерены и далее оказывать содействие органам юстиции для вынесения справедливого приговора и возмещения ущерба, нанесенного компании. ГК "Титан" основана в 1989 году. Холдинг объединяет ряд нефтехимических (АО "Омский каучук", ООО "Титан-СМ", ООО "Титан-Полимер") и агропромышленных предприятий. Производит более 500 тысяч тонн продукции в год.

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россия, нефть, хищения