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Не можем подтвердить. Белый дом высказался о военных КНДР на Украине
Не можем подтвердить. Белый дом высказался о военных КНДР на Украине - 15.10.2024, ПРАЙМ
Не можем подтвердить. Белый дом высказался о военных КНДР на Украине
Администрация Соединенных Штатов не располагает доказательствами участия военнослужащих КНДР в конфликте на Украине. Такое заявление сделал на брифинге... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T21:37+0300
2024-10-15T21:37+0300
2024-10-15T21:37+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Администрация Соединенных Штатов не располагает доказательствами участия военнослужащих КНДР в конфликте на Украине. Такое заявление сделал на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.В частности, он заявил: "Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения".Ранее глава Минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён сообщил, что КНДР якобы может направить военнослужащих из своей регулярной армии в зону проведения СВО, чтобы помочь Российской Федерации.
https://1prime.ru/20241014/dogovor-852174856.html
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белый дом, военные, кндр
Спецоперация на Украине, Белый дом, военные, КНДР
Не можем подтвердить. Белый дом высказался о военных КНДР на Украине
Белый дом: у США нет доказательств участия военных КНДР в конфликте на Украине
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Администрация Соединенных Штатов не располагает доказательствами участия военнослужащих КНДР в конфликте на Украине. Такое заявление сделал на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
В частности, он заявил: "Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения".
Путин внес в ГД Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
Ранее глава Минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён сообщил, что КНДР якобы может направить военнослужащих из своей регулярной армии в зону проведения СВО, чтобы помочь Российской Федерации.