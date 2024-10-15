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Не можем подтвердить. Белый дом высказался о военных КНДР на Украине

Не можем подтвердить. Белый дом высказался о военных КНДР на Украине - 15.10.2024, ПРАЙМ

Не можем подтвердить. Белый дом высказался о военных КНДР на Украине

Администрация Соединенных Штатов не располагает доказательствами участия военнослужащих КНДР в конфликте на Украине. Такое заявление сделал на брифинге... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T21:37+0300

2024-10-15T21:37+0300

2024-10-15T21:37+0300

спецоперация на украине

белый дом

военные

кндр

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Администрация Соединенных Штатов не располагает доказательствами участия военнослужащих КНДР в конфликте на Украине. Такое заявление сделал на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.В частности, он заявил: "Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения".Ранее глава Минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён сообщил, что КНДР якобы может направить военнослужащих из своей регулярной армии в зону проведения СВО, чтобы помочь Российской Федерации.

https://1prime.ru/20241014/dogovor-852174856.html

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белый дом, военные, кндр